إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب "ميكروباص" في مصر
أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب مركبة "ميكروباص" في ترعة في محافظة الإسماعيلية في مصر بعد اصطدامها بأخرى مركبة "ربع نقل"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة عدد من سيارات الإسعاف.
وتلقت شرطة حماية الطرق بلاغًا يفيد بتصادم مركبتين من نوع "ميكروباص" و"ربع نقل"، مما أدى إلى انقلاب إحدى مركبتي "الميكروباص" في ترعة الإسماعيلية.
وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، إذ تبين سقوط الـ"ميكروباص"، والذي يقل 14 راكبًا في الترعة، وقد أصيبوا جميعهم بإصابات مختلفة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وحررت الشرطة محضرًا بالحادث، وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في أسبابه وملابساته.