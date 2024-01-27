إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب "ميكروباص" في مصر‎

أصيب 14 شخصًا في حادث انقلاب مركبة "ميكروباص" في ترعة في محافظة الإسماعيلية في مصر بعد اصطدامها بأخرى مركبة "ربع نقل"، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة عدد من سيارات الإسعاف.

وتلقت شرطة حماية الطرق بلاغًا يفيد بتصادم مركبتين من نوع "ميكروباص" و"ربع نقل"، مما أدى إلى انقلاب إحدى مركبتي "الميكروباص" في ترعة الإسماعيلية.