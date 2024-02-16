علاج لداء الذئبة قد يغير حياة مرضى المناعة الذاتية
نقل تقرير لموقع "فوكس نيوز" عن دراسة كشفت أن العلماء في جامعة موناش كانوا قادرين على معالجة الخلايا المعيبة التي يمكن أن تسبب مرض الذئبة، وهو مرض مناعي ذاتي.
وحقق العلماء ذلك عن طريق غرس الخلايا البشرية - المسماة خلايا تي التنظيمية - التي تم أخذها من أشخاص أصحاء، ما أدى بعد ذلك إلى إنشاء آلية حماية تساعد على منع تفعيل المناعة الذاتية، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجامعة.
وبينت الدراسة، التي نُشرت في ماتشوال كوميونيكيشن، أن الناس الذين يطورون مرض الذئبة وغيره من اضطرابات المناعة الذاتية يفتقرون إلى خلايا تي الخاصة.
واكتشف الباحثون في جامعة موناش طريقة لإصلاح عيب يسبب الطفرات من خلال خلايا المرضى الأصلية مع خلايا جذعية من الناس الأصحاء، بإمكانها معالجة الذئبة دون الحاجة إلى عقاقير مناعيّة سامّة.
العلاج الجديد كان قادرًا على "الإيقاف الكامل" لتطور مرض الذئبة، وإعادة النظام المناعي غير الطبيعي إلى حالة صحية، ويمكن استخدام العلاج المختلط للخلايا التائية المستهدفة كعلاج لأكثر من 100 حالة أخرى من حالات المناعة الذاتية، بما في ذلك السكري، والتهاب المفاصل الروماتيزمي، وتصلب الأنسجة. ولا يزال البحث في المراحل الأولى ولكن النتائج الأولية واعدة.
وحصلت الدراسة التي قامت بها مؤسسة موناش الصحية على تمويل جزئي من تحالف لوبوس للبحوث في مدينة نيويورك، حيث قال تيودورا ستايفا، كبير الموظفين العلميين في التحالف، في تعليق على فوكس نيوز ديجيتال: "نحن سعداء لأننا ساعدنا على جعل هذا التقدم ممكنا بتمويل جزئي من تحالف أبحاث لوبوس".
وتقوم مؤسسة موناش الصحية كذلك بتطوير طريقة تجريبية جديدة للعلاج من التهاب الكبد، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن.
وتهدف الدراسة، التي يمولها جزئيًا تحالف لوبوس للبحوث، إلى توفير خيار جديد للأشخاص الذين لديهم أمراض مناعية طويلة الأجل.
ومن المتوقع أن تبدأ في عام 2026 طريقة المعالجة التجريبية، التي أثبتت أنها واعدة في وقف تقدم التهاب الكبد.
وقالت الدكتورة إيميلي ليتلجون، وهي خبيرة في علم الأورام والسرطان من عيادة كليفلاند، إن العلاج المقترح يمكن أن يغير حياة العديد من مرضى الذئبة.
ومع ذلك، ونظرًا للنماذج المخبرية والتجارب على الفئران، من الصعب إجراء افتراضات بشأن تطبيقها على البشر المصابين بداء الذئبة.
وتشمل العلاجات الحالية للذئبة العقاقير المضادة لالتهاب المفاصل الروماتيزمي التي تُعدِّل العوامل البيولوجية، وهي علاجات مناعية للاكتئاب.
وبحسب الباحثين، فإن مرض الذئبة هو مرض يهدد الحياة ويصعب علاجه، كما أن وجود خيارات علاجية أكثر من شأنها أن تحسن نتائج المرض ونوعية الحياة في هؤلاء المرضى، مع عشرات العقاقير الجديدة في مراحل مختلفة من التجارب السريرية.