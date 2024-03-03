السعودية.. تصريحات تكشف كيف تلقى أفراد عائلة موسى الزاهر نبأ مقتله

روى شقيق وابن عم المواطن السعودي “موسى الزاهر” الذي قُتل في مدينة سيدني بأستراليا بعد تعرُّضه لضربةٍ بآلة حادة في الرأس من رجلٍ أسترالي أثناء مشادّة كلامية بينهما، كيف تلقوا خبر الفاجعة.

وقال “سعود الزاهر” شقيق الفقيد خلال لقاء مع قناة "الإخبارية" المحلية: “تلقينا عدة اتصالات من أكثر من شخص في العائلة، وكان الخبر مفجعًا جدًّا، والوقت متأخرًا وليس هناك مجال لإبلاغ جميع أفراد العائلة بوفاته".

وأكد شقيقه أن آخر تواصل بينه وبين موسى كان قبل مقتله بيوم واحد.

وقال “حسين الزاهر” ابن عم الفقيد: “علمت بالخبر عن طريق أحد أصدقاء موسى عبر الفيسبوك، وهو شخص أسترالي من أصول لبنانية”. مشيرًا إلى أنه أخبره أن موسى تشاجر مع شخص آخر ولقي حتفه.

وأضاف، أنه تواصل مع السفارة في أستراليا، وأخبرهم بالواقعة، لافتًا إلى أن السفارة تتواصل معه بشكل يومي لمتابعة القضية ووصول الجثمان إلى السعودية.