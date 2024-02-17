مسلح مصري يقتل 3 من زملاء العمل وينتحر

قتل مسلّح من الجنسية المصرية ثلاثة أشخاص في مقر شركة شحن بحري في ضاحية ساحلية لأثينا، يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينتحر، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة اليونانية.

وأقدم مطلق النار على اقتحام المبنى، التابع لشركة "يوروبيان بروداكت كارييرز"، وقتل رجلين وامرأة قبل أن يتحصّن في الداخل.

وأفادت وسائل إعلام يونانية بأن المسلح موظف مصري كان يعمل في الشركة وتم تسريحه، مشيرة إلى أنه عُثر عليه ميتا في القبو وسلاحه إلى جانبه.

وقال مصدر في الشرطة إن الاستنتاجات الأولية تدل على أنه انتحر.

وحاصرت الشرطة المبنى بعد احتجاز الرجل للرهائن، كما قامت بإخلاء الطرق.

وذكرت الشرطة، في وقت سابق، أن عناصرها دخلوا المبنى وحرروا امرأتين حبسهما مطلق النار في دورات المياه.