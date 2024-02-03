السعودية.. هذا آخر ما فعله حميد الظاهري قبل اختفائه الغامض (فيديو)

كشف مصدر في المملكة العربية السعودية، أن اليوم السبت هو آخر أيام البحث عن المواطن حميد بن سلامة الظاهري، البالغ 65 عاما، والمعروف إعلاميا بـ"مفقود مستورة".

واختفى المواطن الظاهري في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن خرج في رحلة صيد في البحر في منطقة الفواهة مركز مستورة التابع لمحافظة رابغ، لكنه لم يعد مطلقا.

وقال المصدر لموقع "المرصد" المحلي، إنهم تمكنوا من إيجاد قارب حميد الظاهري، حيث لاحظوا أن أحد الأعمدة مائل بشدة "منعكف".

ورجّح أنّ الظاهري أراد على ما يبدو الإمساك بالعامود، لكنه لم يتمكن وسقط في المياه، بسبب شدة الرياح وقوة الأمواج.

ومنذ اختفاء حميد الظاهري، شارك أكثر من 100 غواص في عملية بحث مكثفة عنه.