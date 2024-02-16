11 قتيلاً إثر حريق نشب في مصنع للطلاء في الهند

قضى11 شخصًا في حريق اجتاح مصنعًا للطلاء في نيودلهي، على ما أعلنه مسؤول، الجمعة، مع استمرار فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين.

وقال مدير جهاز الإطفاء أتول غارغ، أن الانفجار وقع في ضاحية نيودلهي الشمالية، مساء الخميس.

وأوضح: "حصل انفجار في مصنع الطلاء وانهار المبنى، والضحايا عمال في المصنع".

وأضاف غارغ أنّ "الانفجار كان قويًا، بحيث امتدت النيران إلى منزل ومركز للإقلاع عن إدمان المخدرات في الجوار".

وأفاد مدير جهاز الإطفاء بأنّ الفرق تمكنت من احتواء النيران ولم يحدد بعد سبب الانفجار.

وكثيرًا ما تشهد المصانع في الهند حوادث من هذا النوع، إذ غالبًا ما لا يلتزم أصحابها بشروط السلامة الأساسية أو يشغلونها دون ترخيص.

وقضى أكثر من 40 شخصًا في حريق شبَّ في مصنع للحقائب المدرسية والأحذية في نيودلهي العام 2019.

وكما في غالب الأحيان يكون الكثير من القتلى عمالاً بأجور متدنية نازحين من الأرياف وينامون في المصنع.

وشهدت الهند واحدًا من أسوأ الحرائق في تاريخها، العام 1985، عندما اندلعت النيران في مدرسة في ولاية هاريانا الشمالية، حيث قضى 442 شخصًا من بينهم 258 طفلاً.