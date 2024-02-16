مصرع عائلة عراقية إثر حادث غرق مركبة مأساوي (فيديو)

وثَّق مقطع فيديو متداول في محافظة البصرة العراقية إخراج مركبة خاصة من مياه شط العرب دون أصحابها، الذين تم تأكيد مصرعهم جميعًا.

وقال متابعون في تفاصيل الحادث إن قائد المركبة، شاب في مقتبل العمر وموظف كمعاون طبي في شركة "الحفر"، وكان بصحبة زوجته وطفليهما.