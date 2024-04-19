فائدة مذهلة للكعب العالي في زيادة قوة الساق وكفاءتها

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة تكساس في أوستن ومعهد جورجيا للتكنولوجيا عن فائدة غير متوقعة لارتداء الكعب العالي بانتظام.

فعلى عكس الاعتقاد التقليدي، تشير الدراسة إلى أن مرتادي الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يتمتعوا بقوة ساق معززة وكفاءة في المشي حتى عند الانتقال إلى الأحذية المسطحة.

وتضمنت الدراسة، التي نشرها موقع "نيوزويك"، فحصا دقيقا لتأثير الكعب العالي على عضلات الساق وكفاءة المشي، إذ قام الباحثون بتجنيد ثمانية رجال ونساء كمشاركين، تم تكليفهم بارتداء أحذية مصممة خصيصًا ومزودة بكعب 3 بوصات لمدة 14 أسبوعًا.

وعلى مدار الدراسة، راقب الباحثون عن كثب التغيرات في طول عضلة الساق لدى المشاركين، وتصلب وتر العرقوب، واستهلاك الطاقة أثناء المشي. وتم تقييم فعالية هذا التدخل في مجال الأحذية من خلال تقييم كفاءة المشي للمشاركين على جهاز المشي، قبل وبعد فترة الـ 14 أسبوعًا.

وكشفت النتائج عن اختلاف ملحوظ بين المشاركين الذين التزموا بنظام الكعب العالي اليومي وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، حيث أظهر الأفراد الذين كانوا يرتدون الأحذية المرتفعة باستمرار تحسينات كبيرة في قوة الساق، والتي تتميز بعضلات الساق الأقصر وأوتار العرقوب الأكثر صلابة. علاوة على ذلك، أظهر هؤلاء المشاركون كفاءة معززة في المشي، كما يتضح من انخفاض استهلاك الطاقة أثناء المشي على جهاز المشي بالأحذية ذات الكعب العالي والأحذية المسطحة.

وفقا للباحث الرئيس الدكتور إميلي تومسون، يبدو أن الاستخدام المعتاد للكعب العالي يحفز التكيفات الهيكلية في أوتار عضلات الساق، وبالتالي زيادة قدراتها الوظيفية. وتساهم التغيرات الميكانيكية الحيوية المرتبطة باستخدام الكعب العالي في تقليل الطلب الأيضي أثناء المشي؛ مما يوفر فائدة محتملة طويلة المدى من حيث الحفاظ على الطاقة.

وفي حين أن الدراسة تسلط الضوء على المزايا المحتملة لارتداء الكعب العالي، فإنها تؤكد أيضًا على أهمية النظر في المخاطر المرتبطة بها، إذ لم تبحث في تجارب المشاركين من عدم الراحة أو الألم الناجم عن استخدام الكعب العالي. وقد حددت الدراسات السابقة مجموعة من الآثار الضارة المرتبطة بارتداء الكعب العالي، بما في ذلك الضغط المتزايد على الظهر والقدمين.

وبهذا، تتحدى نتائج هذه الدراسة التصورات التقليدية للكعب العالي باعتبارها مجرد إكسسوارات للأزياء، وتسلط الضوء على دورها المحتمل في تعزيز قوة الساق وكفاءة المشي. ومع ذلك، هناك ما يبرر إجراء مزيد من البحوث لتقييم شامل لكل من الفوائد والمخاطر المرتبطة بارتداء الكعب العالي، وخاصة في الأفراد الذين يعانون من مشاكل في الحركة أو أمراض العضلات والعظام.