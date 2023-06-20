السعودية تعيش عرسها الثقافي في "معرض الدوحة للكتاب"

حظيت المملكة العربية السعودية بحضور ثقافي لافت كضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ 32، بعد أن عقدت أكثر من 45 مناسبة ثقافية وتدريبية.

وأطلقت السعودية ضمن فعاليات المعرض، مبادرة الشعر العربي، للاحتفاء بدورها التاريخي كمهد للشعر العربي ومصدر إلهام لقائمة من القصائد الخالدة، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

واستعرض مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، نسخًا نادرة من المصحف الشريف والمؤلفات الإسلامية، بعضها مكتوب بيد مؤلفيها الأوائل.