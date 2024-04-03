حمية "الكيتو" قد تسهم في تحسين الأمراض العقلية الخطيرة

قد يكون لنظام الكيتو الغذائي أثر فعال في تخفيف أعراض الأمراض العقلية الخطيرة، مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب، وفق دراسة حديثة.

وبحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ باحثين أجروا دراسة على 23 مريضًا تم تشخيصهم بالفصام أو الاضطراب ثنائي القطب، وطلب منهم اتباع نظام الكيتو، الذي يعتمد على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات وعالية الدهون.

وتبين بعد 4 أشهر من اتباع هذا النظام الغذائي، أنّ هناك "تحسنا ملحوظا" على الأعراض النفسية لـ79% من المشتركين.

وتشير الدراسة إلى أنّ النظام الغذائي قد يحسن من الأعراض النفسية، إذ يقوم على تصحيح مشاكل التمثيل الغذائي.

وقالت الطبيبة النفسية المتخصصة في التغذية، أوما نايدو، إن نتائج التجربة السريرية "واعدة"، لكنها تشمل مجموعة صغيرة من المشاركين، مشيرة إلى الحاجة إلى تكرارها في دراسات أكبر.

وأضافت: "ليست هناك طريقة واحدة تناسب الجميع. والطب النفسي الغذائي هو مجال ناشئ يجب على الناس الاهتمام به، لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليهم تناول الدواء إذا اقترح طبيبهم ذلك".