حقيقة منع الفنانة المصرية نور الغندور من دخول الكويت

تداولت وسائل إعلام محلية في دولة الكويت أنباء عن منع الفنانة المصرية المقيمة في الأصل على أراضيها من دخول البلاد، على خلفية أزمة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي شاركت فيه.

وسبق أن أعلنت وزارة الإعلام الكويتية إحالة 14 فنانا وكاتبة العمل إلى النيابة، بعد مشاركتهم في المسلسل المعني؛ لإساءته للمجتمع الكويتي.

وقرر المجلس الوطني للثقافة والفنون عدم إجازة أي عمل مسرحي يضم في فريق عمله أحد الفنانين أو الكتّاب المشاركين بالعمل المسيء للكويت.

وعلى إثر ذلك، تداولت حسابات إخبارية منع الفنانة الغندور من دخول الكويت.

وقال الصحفي نايف الشمري، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "إنستغرام"، إنه حاول التثبت من صحة ذلك من الفنانة المصرية، إلا أنها لم تجب على الهاتف.

ونور الغندور من مواليد دولة الكويت، وبدأت مشوارها كإعلامية في قناة الراي المحلية، قبل أن تنتقل للتمثيل.