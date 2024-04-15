مصرع مشهورة روسية بطريقة مروعة بسبب "سيلفي" (فيديو)

لقيت مؤثرة وخبيرة تجميل روسية مصرعها بشكل مروع، أثناء محاولتها التقاط صورة "سيلفي" من منصة شهيرة على ارتفاع شاهق، مطلة على البحر الأسود، في جورجيا.

ووفق موقع "ذا صن"، أرادت إليسنا بولينكو، البالغة من العمر 39 عاما، التقاط صورة مع المناظر الخلابة في منطقة أبخازيا في جورجيا، وعند محاولتها الوصول لأفضل زاوية تعرضت لسقوط مميت من على ارتفاع 170 قدما.

ويقول شهود عيان إن بولينكو تعثرت بعد تسلقها الحاجز، فاختل توازنها، قبل أن تسقط لتلقى حتفها.