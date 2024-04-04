فيديو لتكبير شفاه طفلة في عيادة تجميل يثير غضبا.. فما قصته؟
أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم ناشروه أنه يوثق عملية تكبير شفاه لطفلة صغيرة في عيادة تجميل، جدلا واسعا بين رواده.
ويوثق الفيديو، الذي تم تصويره في أذربيجان، طفلة ممددة على سرير، بينما تقوم سيدة بوضع المساحيق على شفاهها لتستخدم فيما بعد ما يشتبه أنه حقنة، بينما أرفق الفيديو في النهاية وبعد ظهور الفتاة بمساحيق التجميل على وجهها، بتعليق جاء فيه: "مقطع متداول لإحدى العيادات التي تستخدم طرقا لنفخ شفاه الأطفال".
وإثر ذلك، انهالت الانتقادات الحادة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حصد الفيديو آلاف التعليقات التي ظنت أن الطفلة قد تم حقن شفاهها بالفعل.
لكن الحقنة الظاهرة في الفيديو لم تكن مزودة برأس أو مادة بداخلها، كما أن السيدة التي ظهرت في الفيديو أوحت أنها تستخدم الحقنة، لكنها لم تفعل ذلك.
ووفق وكالة "فرانس برس"، أكدت صاحبة صالون التجميل واسمها غولنار ألييفا أنها هي من وثقت الفيديو، ونشرته بداعي "الترفيه" وحسب، نافية حقن شفاه الطفلة تماما بأي حقنة.
وكشفت ألييفا أن الطفلة التي تظهر في أول الفيديو ليست نفسها في آخره، وأنهما شقيقتان وهما من أقربائها، مشددة على أنهم لا يقومون في الصالون بأي عمليات تجميل أو حقن حتى للكبار.