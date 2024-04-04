فيديو لتكبير شفاه طفلة في عيادة تجميل يثير غضبا.. فما قصته؟

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم ناشروه أنه يوثق عملية تكبير شفاه لطفلة صغيرة في عيادة تجميل، جدلا واسعا بين رواده.

ويوثق الفيديو، الذي تم تصويره في أذربيجان، طفلة ممددة على سرير، بينما تقوم سيدة بوضع المساحيق على شفاهها لتستخدم فيما بعد ما يشتبه أنه حقنة، بينما أرفق الفيديو في النهاية وبعد ظهور الفتاة بمساحيق التجميل على وجهها، بتعليق جاء فيه: "مقطع متداول لإحدى العيادات التي تستخدم طرقا لنفخ شفاه الأطفال".

وإثر ذلك، انهالت الانتقادات الحادة من قبل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بينما حصد الفيديو آلاف التعليقات التي ظنت أن الطفلة قد تم حقن شفاهها بالفعل.