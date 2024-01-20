سكان منزل في كولورادو يعثرون على مفاجأة مروعة في ثلاجة (صور)
تلقى أصحاب منزل جديد في ولاية كولورادو الأمريكية مفاجأة مروعة، الأسبوع الماضي، عندما عثروا على رأس بشري داخل ثلاجة مهجورة في الفناء الأمامي لمنزلهم.
ووفق شبكة "سي بي إس" الإخبارية، كان الساكنون قد اشتروا للتو منزلاً جديداً، وكانوا يقومون بتنظيف آثار المالكين السابقين، عندما تم العثور على الرأس.
ونشر الساكنون الجدد منشورًا عبر شبكة الإنترنت، لأهالي الحي، يعلنون من خلاله تبرعهم بأغراض الساكنين السابقين.
وأثناء ذلك، عثر جارٌ أتى تلبية للمنشور على ثلاجة "فريزر" موجودة بالقرب من المرآب.
وقال الجار: "بينما كانوا ينظفونها لحزمها، كان هناك كيس أسود، وعندما فتحوا الكيس سقط رأس إنسان".
ونقلت الشبكة الإخبارية عن مكتب العمدة أنهم يتعاملون مع هذه الواقعة على أنها "جريمة قتل محتملة".
وفي ذات الوقت، ورغم عدم مشاركة الشرطة للكثير من التفاصيل بشأن ما تم العثور عليه، أكدت للجمهور أنه "لا يوجد تهديد"، وأن هذا الحدث - على الأرجح - هو "حادث معزول".
وقالت ويندي لايكس، المتحدثة باسم الشريف: “لا يزال التحقيق مكثفًا ومستمرًا”. “لذلك لا توجد تفاصيل أخرى يمكن الكشف عنها.. ولكن بمجرد أن نحصل على معلومات، سننشرها”.
وأبلغت إحدى الجارات، أن المنزل كان يقطن فيه أُمٌّ وابنها، قبل أن يذهب للساكنين الجدد.
وأكدت أنهما غادرا في نفس اليوم الذي تم فيه بيع المنزل.
وأضاف الجار الذي عثر على الثلاجة: "بقدر ما أستطيع أن أتذكره، كان الرجل يعتني بوالدته، ولم يكونا يختلطان كثيرًا بالناس".