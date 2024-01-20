سكان منزل في كولورادو يعثرون على مفاجأة مروعة في ثلاجة (صور)

تلقى أصحاب منزل جديد في ولاية كولورادو الأمريكية مفاجأة مروعة، الأسبوع الماضي، عندما عثروا على رأس بشري داخل ثلاجة مهجورة في الفناء الأمامي لمنزلهم.

ووفق شبكة "سي بي إس" الإخبارية، كان الساكنون قد اشتروا للتو منزلاً جديداً، وكانوا يقومون بتنظيف آثار المالكين السابقين، عندما تم العثور على الرأس.

ونشر الساكنون الجدد منشورًا عبر شبكة الإنترنت، لأهالي الحي، يعلنون من خلاله تبرعهم بأغراض الساكنين السابقين.