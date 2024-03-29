إعلان عطور نسائي كلّف ملايين الدولارات يثير جدلاً في السعودية (فيديو)

تكلّفت شركة عطور سعودية معروفة، ملايين الدولارات خلال طرح عطر جديد، حيث نظمت فعالية إعلانية دعت لها مشاهير عربًا وأجانب، بينهم المقدم نيشان، والفنانة ياسمين صبري، لكن الحدث لم يمر بشكل اعتيادي، وتسبب بجدل واسع في السعودية.

فخلال تجمع نجوم الفن والرياضة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مقر الفعالية في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، بدأ التوتر بين المشاركين، قبل أن يمتد إلى خارج الحفل في الأيام التالية، بينما تواصل في جانب آخر، أكاديميات سعوديات انتقادهنَّ لجانب آخر من الحدث الإعلاني حتى اليوم الجمعة.

ورحّب مقدم الفعالية نيشان، في بدايتها، بالحاضرات فقط، وبأسمائهنَّ، وبينهنَّ كورا غوتييه، زوجة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وبرونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار، وزينب العلوان، وهبة حسين، بجانب ياسمين صبري.

ولفت تصرف نيشان، نجم كرة القدم السعودي ياسر القحطاني، والذي اختار خلال تقديمه لجزء من الفعالية، الترحيب بالرجال الكثر الذين تواجدوا في الحفل، وبينهم عبد الرحمن المطيري، أحد أكثر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي شهرة في مجال الإعلانات.