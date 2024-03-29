إعلان عطور نسائي كلّف ملايين الدولارات يثير جدلاً في السعودية (فيديو)
تكلّفت شركة عطور سعودية معروفة، ملايين الدولارات خلال طرح عطر جديد، حيث نظمت فعالية إعلانية دعت لها مشاهير عربًا وأجانب، بينهم المقدم نيشان، والفنانة ياسمين صبري، لكن الحدث لم يمر بشكل اعتيادي، وتسبب بجدل واسع في السعودية.
فخلال تجمع نجوم الفن والرياضة ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مقر الفعالية في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي، بدأ التوتر بين المشاركين، قبل أن يمتد إلى خارج الحفل في الأيام التالية، بينما تواصل في جانب آخر، أكاديميات سعوديات انتقادهنَّ لجانب آخر من الحدث الإعلاني حتى اليوم الجمعة.
ورحّب مقدم الفعالية نيشان، في بدايتها، بالحاضرات فقط، وبأسمائهنَّ، وبينهنَّ كورا غوتييه، زوجة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، وبرونا بيانكاردي، صديقة النجم البرازيلي نيمار، وزينب العلوان، وهبة حسين، بجانب ياسمين صبري.
ولفت تصرف نيشان، نجم كرة القدم السعودي ياسر القحطاني، والذي اختار خلال تقديمه لجزء من الفعالية، الترحيب بالرجال الكثر الذين تواجدوا في الحفل، وبينهم عبد الرحمن المطيري، أحد أكثر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي شهرة في مجال الإعلانات.
وفي مشادة أخرى حدثت في ختام الحفل، رفض "المطيري" الاستجابة لنداء نيشان لكي يلتقط صورة جماعية مع النجمات الحاضرات، وتمسك بموقفه رغم محاولات نيشان جره، ليثير تصرف الاثنين جدلاً وسجالاً استمر لأيام.
وظهر "المطيري" في مقطع فيديو قال فيه إنه لم يرفض التصوير مع النجمات الحاضرات لكونه يعتبر ذلك مخالفًا لتفسيرات دينية، بل بسبب الجو المشحون مسبقًا في الحفل، وطريقة دعوة نيشان له.
ورد نيشان في المقابل على تعليقات "المطيري"، والجدل الذي صاحب موقفه في الفعالية، وقال إنه لا يعرف المطيري، لا بل سمّاه عبدالله المطيري بدلاً من عبد الرحمن، ليرد "المطيري" بدوره في مقطع فيديو جديد شكك برواية نيشان، وقال إنه التقاه قبل الحفل بترحيب كبير من قبل نيشان.
وبينما يتواصل الجدل بين المشاركين في الحفل الإعلاني، لفت جانب آخر منه، الكثير من السعوديات، وأثار انتقادهن، حيث صوَّر أحد الحاضرين وجود ياسمين صبري على مسرح الصالة، وهي تسأل عن سبب تواجد العدد الكبير من الرجال مقابل عدد محدود من النساء.
ورد مصور الفيديو كما يُسمع صوته، بأنهنَّ مشغولات بإعداد "السمبوسك"، وهو أحد أشهر أطباق الإفطار والسحور في شهر رمضان المبارك، إذ اعتبرت الكثير من السعوديات ذلك التعليق مسيئًا لهن.
وقالت الدكتورة لمياء البراهيم في تعليق غاضب: "لفت نظري ذوق #ياسمين_صبري، واحترامها للمرأة، وأنها افتقدت وجودها في محفل المرأة يفترض أنها مستهلكة ومستفيد أساس من الخدمة. ورد من طلع صوته وكلامه. ولأنني مقررة ما أعطي رأيًا يتسبب لي بوجع رأس ومشاكل سأكتفي بهذا القدر من التعليق على هذا المقطع".
لكن الكاتبة في صحيفة "عكاظ" السعودية، وفاء الرشيد، كانت أكثر حدةً في تعليقها، وقالت: "قصة حزينة؛ تتساءل الفنانة ياسمين صبري وهي في مدينة #الرياض عن عدم وجود نساء سعوديات كحضور بحفل تدشين عطور! يرد طبل حاضر: (يلفن سمبوسة)!! منتهى الاحتقار للمرأة من ذكر مسحته #المرأة #السعودية اليوم مسحًا، بجلوسها في أعلى مراكز الدولة.. #بس_حبيت_أقول".
وفي جانب آخر من الحفل، يقول منظمو الفعالية، إنها كلّفت نحو 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار)، بينما حصلت ياسمين صبري على مليون دولار نظير إعلان تجاري صورته للعطر الجديد الذي كان السبب في جدل مستمر حتى الآن.