ضبط طالب يغش بطريقة لا تصدق

اكتشفت معلمة في كلية الحقوق الإسبانية مؤخرًا إحدى الطرق المبتكرة التي استخدمها أحد طلابها للغش في الامتحان، على نحو لا يصدق باستخدام أقلام نقش عليها المادة بشكل فني متقن للغاية.

ونشرت يولاندا دي لوتشي ، وهي معلمة في جامعة ملقة بإسبانيا، مؤخرًا صورتين مثيرتين للاهتمام على حسابها في تويتر، توثقان إحدى طرق الغش الأكثر إبداعًا حيث قام واحد من طلابها بالغش في أحد الاختبارات من خلال نقش قانون الإجراءات الجنائية بدقة على أحد عشر قلمًا.

وتُظهر لقطة مقربة للأقلام إبداع ومهارة الطالب، الذي يبدو أنه بذل الكثير من الوقت والجهد في طريقته المبتكرة للغش.