بوتين يطمئن دول الناتو ويتوعد مقاتلات إف-16 من أوكرانيا

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التخطيط للهجوم على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأيضا بولندا ودول البلطيق وجمهورية التشيك، مشددا على أن روسيا ستُسقط مقاتلات إف-16 التي يزود بها الغرب أوكرانيا.

وذكر بوتين في حديثه لطياري القوات الجوية الروسية في وقت متأخر، أمس الأربعاء، أن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة توسع شرقا باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.

ونقلت رويترز عن نص الخطاب الذي أصدره الكرملين، اليوم الخميس، أن بوتين قال "ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول".

وأضاف "إذا قدموا طائرات إف-16، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة".