"إرم".. لغز يثير حيرة المؤرخين وعلماء الآثار (صور)

وتكاد تُجمع الدراسات التاريخية على أننا بإزاء مدينة ذات خصوصية كبرى حملت سمات وملامح فارقة وغير معتادة تواجدت غالبًا قبل الميلاد بفترة تقدر من 5 إلى 3 آلاف عام ، لكنها اختلفت في تفاصيل تلك الملامح فمنهم من قال إنها ضمت قصورًا ومعابد ضخمة ذات أعمدة عملاقة تعكس نمطًا معماريًا يتميز بالرهبة والمهابة والجلال محاطة بالنخيل والبساتين الرائعة. ومنهم من قال إنّ تميزها كان ينبع من ضخامة أفرادها حيث كان يبلغ طول الواحد منهم ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار. وآخرون ذهبوا إلى أن سكان المدينة امتلكوا من أسباب القوة والتقدم ما جعلهم يبطشون بالآخرين ويتجبرون في الأرض ويستولون على ممالكهم ويذلون شعوبهم حتى ظنوا أن لهم الغلبة إلى الأبد.

والاعتقاد الأرجح بين علماء الآثار وباحثي الجيولوجيا أنّ عواصف رملية غير مسبوقة قد تكون طمست المدينة التي كانت تجسد طفرة حضارية غير مسبوقة ذات يوم على مشارف الصحراء، لكن أين كانت تقع تحديدا؟.