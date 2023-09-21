طرق لحماية منزلك الذكي من قراصنة الإنترنت
على الرغم من أنك قد تعتقد أن المتسلل لن يستهدف منزلك الذكي أبدًا، فإن هناك الكثير من المعلومات الشخصية التي يمكن سرقتها من خلال هذا النوع من الهجمات.
فنظرًا لأن الأجهزة المنزلية الذكية تعتمد على الاتصالات اللاسلكية لتعمل، فإنها تتعرض للهجمات عن بعد بشكل افتراضي. ولهذا السبب أصبحت المنازل الذكية هدفًا للقرصنة في السنوات الأخيرة.
فكيف تتم عملية الاختراق هذه، وكيف يمكنك حماية منزلك الذكي من الاستغلال من قبل الجهات الخبيثة؟
كيف يتم اختراق المنازل الذكية؟
يتم اختراق المنازل الذكية من خلال استخدام عدد من الأساليب، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية غير الآمنة ونقاط الضعف في البرمجيات والميزات الأمنية الضعيفة.
فمن المحتمل أن تكون أجهزتك المنزلية الذكية متصلة بشبكة "واي فاي" في منزلك، ولكن يمكن استغلال ذلك من قبل المتسللين للوصول إلى هذه الأجهزة.
كذلك، إذا كان البرنامج الثابت لجهاز الراوتر الخاص بك قديمًا، أو ليس لديك حماية من خلال كلمة مرور على شبكتك، فقد يتمكن أحد المجرمين الإلكترونيين من التسلل إلى الشبكة، ثم إلى الأجهزة المتصلة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي نقص تحديثات البرامج أيضًا إلى جعل التكنولوجيا الذكية الخاصة بك عرضة للاختراق. فأجهزتك الذكية تعتمد على البرامج لتعمل.
ويجب في كثير من الأحيان تحديث هذه البرامج على أساس منتظم إلى حد ما. كما توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة، مثل: تصحيح الأخطاء، وحل مكامن الخلل الأخرى التي يمكن من خلالها اختراق الجهاز.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الثغرات الأمنية في البرامج تعدّ شائعة جدًّا وهي وسيلة القرصنة المفضلة لدى مجرمي الإنترنت.
من خلال تجنب التحديثات، يمكن أن يبقى عدد من نقاط الضعف الخطيرة في البرامج على أجهزتك الذكية لعدة أشهر، أو حتى سنوات؛ ما يترك الباب مفتوحًا أمام المتسللين.
وأخيرًا، يمكن أيضًا استغلال الأجهزة الذكية التي لم يتم تجهيزها بميزات الأمان الكافية بسهولة أكبر من قبل الجهات السيئة. ويمكن أن يسهم التشفير السيئ، ونقص حواجز المصادقة في جعل التكنولوجيا الذكية الخاصة بك عرضة للخطر، ولهذا السبب من المهم شراء الأجهزة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة.
كيفية حماية منزلك الذكي من المتسللين
بعدما بتنا على معرفة وثيقة بكيفية اختراق المنازل الذكية بشكل شائع، دعنا نتعرف في ما يأتي على كيفية حماية منزلك من الجهات الخبيثة:
الحد من اتصالاتك: من المغري توصيل التكنولوجيا الذكية الخاصة بك بأي أجهزة أخرى يمكنك التفكير فيها، وذلك لتعزيز الراحة في حياتك المنزلية. ولكن هذه الاتصالات التي لا تعد ولا تحصى هي التي تزيد من احتمالية الاختراق.
على سبيل المثال، لنفترض أن مكبر الصوت الذكي الخاص بك متصل بهاتفك وبجهاز الكمبيوتر المحمول وبالكمبيوتر اللوحي وبالتلفزيون الذكي، ففي حين أن هذا يمكن أن يسهل القيام بإجراءات مختلفة في أجزاء عدة من منزلك، إلا أنه يوفر أيضًا طرقًا متعددة للمتسللين للاختيار من بينها إذا كانوا يريدون اختراق منزلك الذكي عبر اتصال لاسلكي.
استخدم السياج الجغرافي "Geofencing": هي ميزة رائعة للمنزل الذكي تتيح لك التحكم في أجهزتك بناءً على مدى قربك من مكان إقامتك.
ويحدد السياج الجغرافي موقعك، إما عن طريق هاتفك الذكي أو ساعتك الذكية، ثم يقوم بإجراء سلسلة من الإجراءات بناءً على ما إذا كنت ستغادر منزلك أو ستعود إليه. مثلاً، يمكنك استخدام السياج الجغرافي للتأكد من أن القفل الذكي لبابك الأمامي لن يتم إلغاء تنشيطه إلا عندما تكون على مقربة منه. بهذه الطريقة، إذا كنت بالخارج، سيواجه المتسلل صعوبة أكبر في استغلال قفلك الذكي للوصول إلى منزلك.
من ناحية أخرى، يمكنك برمجة أجهزتك الذكية لإيقاف تشغيلها في غيابك عبر تحديد الموقع الجغرافي. إذا كانت أجهزتك غير نشطة تمامًا، فسيكون من الصعب بشكل عام اختراقها عن بعد.
وبطبيعة الحال، فإن تحديد الموقع الجغرافي ليس حلاً شاملاً لأمن المنزل الذكي، لأنه لا يزال من الممكن اختراق أجهزتك حتى مع وجود ميزات السياج الجغرافي. ولكن ذلك يمكن أن يحد من قدرة المتسلل على إساءة استخدام أجهزتك بنجاح.
استخدم طرق المصادقة: يجب دائمًا استخدام المصادقة في منزلك الذكي، لأنها تمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى أجهزتك. ويمكن أن تتراوح طرق المصادقة من كلمات المرور البسيطة إلى المصادقة الثنائية أو حتى مفاتيح المرور.
ومهما كان الخيار الذي تفضله، فمن المهم جدًّا أن تستخدمه على أجهزتك المنزلية الذكية.
قم بتأمين شبكة "واي فاي" الخاصة بك: تعد شبكة "واي فاي" الضعيفة بمثابة طريقة رئيسة للقرصنة، ولهذا السبب من المهم تأمين شبكتك المنزلية قدر الإمكان.
ويمكنك تأمين شبكة الواي فاي الخاصة بك ببضع طرق، بما في ذلك حماية كلمة المرور للوصول إلى الشبكة وتغيير كلمة المرور الافتراضية لشبكتك وتشفير الشبكة. ومن المهم السماح فقط بالوصول إلى الشبكة للأفراد الموثوق بهم. ومن خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكنك التأكد من أن المتسللين سيجدون صعوبة في اختراق شبكتك.
في الواقع، غالبًا ما يبحث المتسللون عن شبكات أضعف لاستغلالها، لذا فإن الحفاظ على الأمان بهذه الأمور قد يجعل من منزلك الذكي هدفًا غير مرغوب فيه منذ البداية.
تحديث البرامج بانتظام: قد يؤدي تأجيل تحديثات البرامج إلى حدوث مشكلات لمنزلك الذكي، وذلك بسبب الثغرات الأمنية. لذلك يجب عليك أيضًا تحديث البرامج كلما أمكن ذلك.
وهذه التحديثات يمكن أن تساعد في حل المشكلات والتأكد من أن مكونات جهازك تعمل بأفضل ما في وسعها. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لجهاز توجيه "واي فاي" الخاص بك، حيث غالبًا ما تكون هذه الأجهزة نقطة انطلاق لاختراقات المنزل الذكي.
تجنب المنتجات المقلدة: قد ترغب في اختيار منتج ذكي أقل شهرة من أجل توفير القليل من المال. ويعد هذا أمرًا معقولًا تمامًا، ولكن من المهم أيضًا أن تكون حذرًا بشأن الأجهزة "المقلدة" التي تشتريها. وذلك لأن المنتجات الأرخص ثمنًا قد يتم تصميمها في بعض الأحيان بشكل أقل فاعلية، وقد تفتقر إلى ميزات أمنية مهمة حتى تتمكن الشركة المصنعة من الالتزام بأسعار إنتاج منخفضة.
علاوة على ذلك، قد تأتي بعض الأجهزة الذكية مزودة ببرامج ضارة مثبتة مسبقًا. وتبيع بعض مواقع الاحتيال للعملاء منتجات مصابة، بحيث يمكن سرقة البيانات الشخصية بمجرد تنشيط الجهاز واستخدامه.