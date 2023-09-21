طرق لحماية منزلك الذكي من قراصنة الإنترنت

يتم اختراق المنازل الذكية من خلال استخدام عدد من الأساليب، بما في ذلك الاتصالات اللاسلكية غير الآمنة ونقاط الضعف في البرمجيات والميزات الأمنية الضعيفة.

فمن المحتمل أن تكون أجهزتك المنزلية الذكية متصلة بشبكة "واي فاي" في منزلك، ولكن يمكن استغلال ذلك من قبل المتسللين للوصول إلى هذه الأجهزة.

كذلك، إذا كان البرنامج الثابت لجهاز الراوتر الخاص بك قديمًا، أو ليس لديك حماية من خلال كلمة مرور على شبكتك، فقد يتمكن أحد المجرمين الإلكترونيين من التسلل إلى الشبكة، ثم إلى الأجهزة المتصلة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي نقص تحديثات البرامج أيضًا إلى جعل التكنولوجيا الذكية الخاصة بك عرضة للاختراق. فأجهزتك الذكية تعتمد على البرامج لتعمل.

ويجب في كثير من الأحيان تحديث هذه البرامج على أساس منتظم إلى حد ما. كما توفر تحديثات البرامج ميزات جديدة، مثل: تصحيح الأخطاء، وحل مكامن الخلل الأخرى التي يمكن من خلالها اختراق الجهاز.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الثغرات الأمنية في البرامج تعدّ شائعة جدًّا وهي وسيلة القرصنة المفضلة لدى مجرمي الإنترنت.

من خلال تجنب التحديثات، يمكن أن يبقى عدد من نقاط الضعف الخطيرة في البرامج على أجهزتك الذكية لعدة أشهر، أو حتى سنوات؛ ما يترك الباب مفتوحًا أمام المتسللين.

وأخيرًا، يمكن أيضًا استغلال الأجهزة الذكية التي لم يتم تجهيزها بميزات الأمان الكافية بسهولة أكبر من قبل الجهات السيئة. ويمكن أن يسهم التشفير السيئ، ونقص حواجز المصادقة في جعل التكنولوجيا الذكية الخاصة بك عرضة للخطر، ولهذا السبب من المهم شراء الأجهزة من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة.