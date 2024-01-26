مصابة بـ"التوحد".. منح العالمة السعودية مناهل ثابت منصبا عالميا (صور)
سجلت الأكاديمية البارزة، مناهل عبدالرحمن ثابت، التي منحتها السعودية، جنسيتها لتميزها في قطاع العلوم، إنجازاً عالميًّا جديدًا، إذ تم تعيينها مبعوثاً شخصيًّا في مجالي العلوم والتقنية لمنظمة دول الكومنولث.
وبدأت الرياض منذ العام 2021، بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ضمن توجه تتبعه عدد من دول المنطقة والعالم، لتبدأ سريعاً بجني فوائد ذلك التوجه، من خلال إنجازات عديدة لمن حصلوا على الجنسية منذ ذلك الوقت.
واختارت الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث، البارونة باتريشيا اسكتلند، الدكتورة مناهل ثابت، مبعوثاً شخصيًّا في مجالي العلوم والتقنية؛ لخبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية، وقيادتها وإلهامها، وإسهاماتها في مجالات العلوم والتقنية.
واحتفى مواطنون سعوديون، بينهم نخب، بإنجاز جديد لمواطنتهم ذات الأصول اليمنية، مناهل ثابت، والتي تصنف من بين عباقرة العالم، فيما تحمل الكثير من شهادات التفوق العلمي، وتعمل في تخصصاتها العلمية من مقر إقامتها في الإمارات.
وقالت الطبيبة السعودية لمياء عبدالمحسن البراهيم، مشيدةً بالمنصب الجديدة لمواطنتها ثابت: "الدكتورة مناهل كسرت عائق مرض التوحد الذي شخصت به وهي في عمر الخامسة، وكانت توصف بالبكماء، دخلت برامج إثرائية وبرامج تسريع دراسي، وتخرجت في الثانوية في الرابعة عشرة، ودخلت الجامعة عندما بلغت الخامسة عشرة من عمرها، ودرست الاقتصاد".
وأضافت البراهيم، عبر موقع "إكس": "حصلت على الدكتوراه الثانية في الثامنة والعشرين في اختصاص رياضيات الكم، وصنفت كإحدى كبار العباقرة على مستوى العالم".
وتابعت: "نالت (مناهل ثابت) لقب عبقرية العام 2013 في قاموس العباقرة، لتكون أول عربي ينال هذا اللقب نظير منجزاتها العلمية في مجال الرياضيات والفيزياء، وتسجيل اسمها كعالم بين أشهر علماء بريطانيا ليرمز لها على لوحة شرف الجمعية الملكية البريطانية للعلوم الطبية ضمن كوكبة من العلماء في مجلس اللوردات البريطاني".
وتضم منظمة دول الكومنولث 56 دولة بتعداد سكاني يتجاوز 2.5 مليار نسمة في أنحاء العالم، وتسعى لتقريب التفاهم بين الشعوب، فيما يخص أهداف التنمية المُستدامة والتقنيات المُتقدمة والتعايش والسلام، وتُعدُّ من المنظمات المرموقة في الأوساط السياسية والعلمية النخبوية.
وستتولى الدكتورة مناهل مهمة الربط بين الدول الأعضاء في المنظمة وبقية الدول الأخرى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال تسهيل التواصل فيما بينهم لتبادل المعرفة والتجارب، وتوجيه الجهود لتطوير البحث العلمي والتقني، وتبنّي أفضل المُمارسات.
كما ستتولى ثابت تعزيز استخدام التقنيات لمواجهة التحدِّيات البيئية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ووضع السياسات والإطار القانوني لتعزيز الابتكار، إضافة إلى دعم بناء قُدرات العلماء والمهنيين في الدول الأعضاء.
وستُسهم خبرتها الموسعة وحصيلتها الاتصالية والعلمية في تحديث المنظومة التقنية والعلمية لمنظمة دول الكومنولث، وبناء جسور التعاون في مجال العلوم والتقنية بين الدول الأعضاء والدول الأخرى كالمملكة العربية السعودية وبقية الدول؛ ما سينعكس على ازدهار بلدان الأعضاء والدول الأخرى.
من هي مناهل ثابت؟
ولدت مناهل ثابت عام 1981، وهي عالمة رياضيات واقتصاد واستشارية مالية، وهي المالك والرئيس لشركة "النصائح الذكية" للاستشارات في الإمارات منذ عام 2007، بينما تحمل الجنسية السعودية منذ مطلع عام 2022.
تخرجت من الدراسة الثانوية بعمر 15 سنة، وسافرت إلى الولايات المتحدة لإكمال الدراسة الجامعية، فحصلت على شهادة بكالوريوس في علم الاقتصاد، وتعتبر أصغر امرأة في العالم حائزة على شهادة دكتوراه في الهندسة المالية، وهي في سن 25 عامًا.
تحمل الكثير من الشهادات الدولية والإقليمية والمحلية في مجالات التميز، وتم اختيارها في كثير من المناصب، حيث تشغل حاليًّا، منصب مُستشار رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاوست"، ورئيس المُنتدى الاقتصادي للتنمية المُستدامة، ومؤسس ورئيس شركة "كونسورتيوم" للاستشارات، وهي شركة استشارية معنية بتوفير الأدوات والتقنيات للتنمية الاقتصادية وبنوك المعلومات والاستشراف العالمي، ورئيس مؤسسة IQ العالمية.
كما تشغل منصب نائب رئيس شبكة الذكاء العالمية، ونائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية في جامعة إمبريال كوليدج، ونائب عميد أكاديمية الموهوبين في المملكة المتحدة.
أسست أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط مُتخصص في تحسين القُدرات العقلية، ويسمى "Think Hub"، واستطاعت التأثير بطريقة إيجابية وفاعلة ومُلهمة في حياة الكثيرين من خلال تفوقها وعملها الدؤوب، وتجاوز ذلك التأثير والإلهام نطاق العالم العربي، ليشمل جميع أنحاء العالم.
كما حظيت بالعديد من الجوائز والأوسمة التقديرية، ودخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بقُدراتها العقلية في الخرائط الذهنية، كأصغر باحثة عربية تنال الدكتوراة بتفوق في الهندسة المالية والرياضيات الكمية.
وصُنفت ثابت، ضمن أقوى 500 امرأة عربية في العالم، وأقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط، وأُدرجت ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة إلهامًا في جميع أنحاء العالم في مجال العلوم، إضافة إلى تصنيفها من قبل "Super Scholar" كأذكى 30 شخصًا على قيد الحياة، كذلك حازت على امتياز حرية لندن، ومنصب ليفري، ولقب فارسة سانت كاثرين المرموقة.