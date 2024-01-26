مصابة بـ"التوحد".. منح العالمة السعودية مناهل ثابت منصبا عالميا (صور)

سجلت الأكاديمية البارزة، مناهل عبدالرحمن ثابت، التي منحتها السعودية، جنسيتها لتميزها في قطاع العلوم، إنجازاً عالميًّا جديدًا، إذ تم تعيينها مبعوثاً شخصيًّا في مجالي العلوم والتقنية لمنظمة دول الكومنولث.

وبدأت الرياض منذ العام 2021، بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، ضمن توجه تتبعه عدد من دول المنطقة والعالم، لتبدأ سريعاً بجني فوائد ذلك التوجه، من خلال إنجازات عديدة لمن حصلوا على الجنسية منذ ذلك الوقت.

واختارت الأمين العام لمنظمة دول الكومنولث، البارونة باتريشيا اسكتلند، الدكتورة مناهل ثابت، مبعوثاً شخصيًّا في مجالي العلوم والتقنية؛ لخبرتها الواسعة وإنجازاتها العلمية، وقيادتها وإلهامها، وإسهاماتها في مجالات العلوم والتقنية.

واحتفى مواطنون سعوديون، بينهم نخب، بإنجاز جديد لمواطنتهم ذات الأصول اليمنية، مناهل ثابت، والتي تصنف من بين عباقرة العالم، فيما تحمل الكثير من شهادات التفوق العلمي، وتعمل في تخصصاتها العلمية من مقر إقامتها في الإمارات.