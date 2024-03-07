مصري ينتقم بطريقة غريبة من عائلة طليقته ومحاميها

قرر رجل مصري الانتقام بطريقة غير متوقعة وغريبة من عائلة طليقته ومحاميها في محافظة البحيرة شمال مصر.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تلقت عائلة طليقة المصري هدية، تبين أنها مسممة، وتسببت بنقلهم جميعا إلى المستشفى.

وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بوصول عدد من أفراد أسرة واحدة إلى المستشفى في حالة إعياء، وتبين إصابتهم بحالة تسمم.

وقال أفراد الأسرة إنهم تناولوا قطعا من الكنافة أرسلها أحد الأشخاص وقد أرفقها بدعوات لحضور حفل زفاف.

وبعد تحقيقات تبين أن أحد أفراد الأسرة استقبل حقيبة بها علبة حلوى مغلفة وبطاقة دعوى لحفل زفاف مكتوب عليها أسماء أقاربه.

وبعد فتح الحقيبة، وجدوا داخلها كنافة، وعقب تناولهم لها شعروا بالإعياء ونقلوا للمستشفى.

وكشفت كاميرات المراقبة أن الشخص الذي أرسل الهدية المسممة، هو طليق إحدى بنات الأسرة المجني عليها.

وإثر خلافات بين المتهم وطليقته التي تقيم في ألمانيا، قرر الانتقام منها بقتل عائلتها في مصر.

كما قام المتهم بإرسال علبة أخرى فيها كنافة مسممة لمحامي طليقته الذي يقيم كذلك في البحيرة.

وتم ضبط المتهم قبل محاولته الهروب إلى ألمانيا.