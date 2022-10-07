صور مذهلة تكشف أسرار عالم أعماق البحار

وتُظهر الصور المشاركة خفايا المحيطات واسرارها، ولقطات لا تتكرر كثيرا، بينها احتضان اثنين من طيور البطريق وسلحفاة منغمسة في كوكبة من الأسماك، بينما كان مشهد ركوب الأمواج هو الذي استحوذ على قلوب أعضاء لجنة التحكيم هذا العام.

ومُنحت الجائزة الكبرى للمصور بين ثوارد عن صورته لراكب أمواج يواجه اضطراب إحدى أكبر الأمواج في العالم.

والتقط هذا المشهد في تيهوبو، في تاهيتي الواقعة في المنطقة المعروفة ببولينيزيا الفرنسية وهي بقعة تشتهر بأمواجها العالية والعاتية، كما تم اختيارها لاستضافة أحداث ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.