صور مذهلة تكشف أسرار عالم أعماق البحار
عرض تقرير نشره موقع "جيو" الفرنسي سلسلة الصور المتوّجة في مسابقة مصور المحيطات لهذا العام.
وحاز المصور بين ثوارد على إجماع لجنة التحكيم وتوّج بالجائزة الأولى من خلال لقطته لراكب أمواج يتحدى إحدى أكبر الأمواج في العالم.
وكان التحدي المعروض على المصوّرين في المسابقة التي نظمتها المجلة البريطانية لعلوم المحيطات "أوسيانغرافيك" هو إبراز جمال المحيط ومخاطره.
وتُظهر الصور المشاركة خفايا المحيطات واسرارها، ولقطات لا تتكرر كثيرا، بينها احتضان اثنين من طيور البطريق وسلحفاة منغمسة في كوكبة من الأسماك، بينما كان مشهد ركوب الأمواج هو الذي استحوذ على قلوب أعضاء لجنة التحكيم هذا العام.
ومُنحت الجائزة الكبرى للمصور بين ثوارد عن صورته لراكب أمواج يواجه اضطراب إحدى أكبر الأمواج في العالم.
والتقط هذا المشهد في تيهوبو، في تاهيتي الواقعة في المنطقة المعروفة ببولينيزيا الفرنسية وهي بقعة تشتهر بأمواجها العالية والعاتية، كما تم اختيارها لاستضافة أحداث ركوب الأمواج في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.
وأوضح بين ثوارد أنّ ما تم التقاطه "هو الجزء غير المرئي من رياضة ركوب الأمواج"، مضيفا: "لدي الكثير من الاحترام لكل من الأمواج وراكبي الأمواج"، حسب الموقع.
وحلّت في المركز الثاني للمسابقة الفلبينية كاثرين لو وصورتها الرائعة لأخطبوط وأغشية متقزحة اللون تم التقاطها ليلاً.
وفازت الأمريكية بروك بيترسون بالمركز الثالث لتصويرها الرائع لطائر الغاق وهو يغوص وسط مجموعة أسماك مذهلة.
أما بالنسبة للمرشحين الشباب فقد فاز الياباني ريوتا أوجاوا وسلحفاته الخضراء الصغيرة التي بدأت رحلتها الطويلة عبر المحيط بالمركز الأول.
ومنحت 9 جوائز أخرى، بما في ذلك في فئات جديدة.
وتضمنت القائمة المشاركة في المسابقة عدة صور تستحق المشاهدة مثل هذه الصورة العائلية للحيتان الطيارة التي التقطها رافائيل فرنانديز كاباليرو أو الغطاس الذي تم تصويره بجانب حوت العنبر في سحابة من الطحالب بوساطة ستيف وودز.
وبدأ عرض جميع الصور الفائزة في الهواء الطلق في الفترة الممتدة من 5 أكتوبر / تشرين الأول إلى 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 في كوينز ووك على طول نهر التايمز بالقرب من تاور بريدج في لندن (المملكة المتحدة).