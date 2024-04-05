مملكة أوغاريت السورية.. أقدم أبجدية وأول تدوين موسيقي (صور)

تعتبر مملكة أوغاريت السورية واحدة من أهم المواقع الأثرية وأكثرها شهرة في العالم، إذ قدمت للعالم واحدة من أقدم الأبجديات المكتوبة في التاريخ التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتُدرس حالياً في 40 جامعة في العالم.

كما صدَّرت للعالم أقدم القطع الموسيقية المدونة، والتي تعود إلى الألف الثاني قبل الميلاد، أي أنها سبقت فيثاغورس بألف سنة كاملة، حيث اكتشفت عام 1950 وقام بفك رموزها الكاتب "ريتشارد دمبريل" صاحب كتاب "آثار علم الموسيقى في الشرق الأدنى القديم" الذي أكَّد أن أوغاريت هي المؤسس الحقيقي للموسيقى الغربية.