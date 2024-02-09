هل استعان زهران القاسمي برواية "العطر" ليكتب روايته "تغريبة القافر"؟

تستعد الكاتبة والناشرة العراقية نور المفتي، لكتابة مراجعة لرواية "تغريبة القافر"، للكاتب العماني زهران القاسمي، والتي فازت بجائزة البوكر الرفيعة العام الماضي، لكنها استبقت مراجعتها تلك باقتباس ربما يثير الكثير من الجدل.

وتقول المفتي في تعليق لها على "تغريبة القافر" قبيل نشر مراجعتها الكاملة للرواية، إن "البنية الرئيسية لحكاية بطلها سالم مطابقة لبطل رواية (العطر) للكاتب باتريك زوسكيند التي صدرت عام 1985.

وأثار كلام المفتي، التي تصر على أنه يمثل وجهة نظرها، وليس اتهاماً للكاتب، ردود فعل واسعة بين نخب ثقافية عربية، بينها المؤلف العماني القاسمي ذاته، والمترجم العربي لرواية "العطر" من الألمانية إلى العربية، كاميران حوج.

وكتب القاسمي في رده على تعليق المفتي المثير للجدل حول روايته: "نعم كلامها صحيح، وستلاحظ أن في نهاية الرواية توقيع من زوسكند بعدم الممانعة"، فيما يبدو أنه رد ساخر أنهاه برمز يشير للضحك في "فيسبوك"، الذي كان ساحة الجدل حول الرواية.

كما حضر مترجم الرواية، كاميران حوج، في الجدل الدائر، حيث تباينت ردود الفعل بشكل واضح في التعليقات على ملاحظة المفتي في صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وقال متسائلاً: "أتمنى معرفة المزيد، لم أقرأ الرواية العربية، لكني بحكمي ترجمت العطر، يهمني جدًّا معرفة مدى التطابق أو التناص".