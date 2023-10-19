أفضل تمارين اليوغا لإنقاص الوزن

تعد رياضة اليوغا رياضة للجسم والعقل، وتتعدد أنماط تمارين اليوغا التي تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية.

وفي وقتنا الحالي، أصبحت اليوغا مهمة، كونها تعد شكلًا من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والاسترخاء، والحصول على الراحة.

وتساعد تمارين اليوغا على فقدان الوزن وفقًا لتمارين مكثفة، من خلال يوغا الكرسي لأنها شكل من أشكال اليوغا القديمة التي يتم إجراؤها أثناء الجلوس أو استخدام الكرسي للحصول على الدعم.

ووفقًا لموقع eatthis، فهناك قائمة لأفضل تمارين اليوغا لتخفيف الوزن وتشمل ما يأتي: