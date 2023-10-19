أفضل تمارين اليوغا لإنقاص الوزن
تعد رياضة اليوغا رياضة للجسم والعقل، وتتعدد أنماط تمارين اليوغا التي تجمع بين تقنيات التنفس، والاسترخاء، والتأمل، والحركات الجسدية.
وفي وقتنا الحالي، أصبحت اليوغا مهمة، كونها تعد شكلًا من أشكال التمارين الجسدية التي تعتمد على وضعيات جسدية معينة، بهدف تحسين السيطرة على العقل، والجسم، والاسترخاء، والحصول على الراحة.
وتساعد تمارين اليوغا على فقدان الوزن وفقًا لتمارين مكثفة، من خلال يوغا الكرسي لأنها شكل من أشكال اليوغا القديمة التي يتم إجراؤها أثناء الجلوس أو استخدام الكرسي للحصول على الدعم.
ووفقًا لموقع eatthis، فهناك قائمة لأفضل تمارين اليوغا لتخفيف الوزن وتشمل ما يأتي:
وضعية الجبل (تاداسانا)
تعمل وضعية الجلوس على الجبل على إشراك العضلات الأساسية وتعزيز الوضعية الصحيحة، ما يؤدي إلى تحسين الوعي العام بالجسم وزيادة حرق السعرات الحرارية خلال الأنشطة اليومية. كما إنها تساعد على تقوية القلب، والذي يمكن أن يدعم عملية الهضم والتمثيل الغذائي الصحي، ما يسهم في إدارة الوزن.
التمدد الأمامي أثناء الجلوس (باشيموتاناسانا)
يعد التمدد الأمامي أثناء الجلوس وتمديد أوتار الركبة وعضلات أسفل الظهر، هامًّا لتعزيز المرونة وتحسين الدورة الدموية؛ ما يساعد في حرق السعرات الحرارية ووظيفة التمثيل الغذائي. كما إنه يشجع الذهن على الاسترخاء، ويقلل من التوتر ويسهم في اتباع نهج شامل لإدارة الوزن.
التواء فقري نصفي (أردها ماتسيندراسانا)
تعمل التقلبات أثناء الجلوس على إشراك عضلات البطن وتحفيز عملية الهضم، ما يساعد على تحسين كفاءة الجهاز الهضمي، والذي يمكن أن يساعد في التخلص من السموم. يمكن أن تؤدي الممارسة المنتظمة للالتواءات أثناء الجلوس إلى تعزيز مرونة العمود الفقري، وتعزيز وضعية الجسم.
رفع الساق أثناء الجلوس
تعمل تمارين رفع الساق أثناء الجلوس على إشراك عضلات الفخذ الرباعية وعضلات الجزء السفلي من الجسم، ما يساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية وتحسين النشاط الأيضي بشكل عام.
يمكن أن تسهم الحركة المتكررة لرفع الساق في بناء كتلة العضلات، ما يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وحرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.
تمرين تمدد وضعية القطة
تساعد تمارين تمدد بوضعية القطة على تعديل العمود الفقري وتحسين المرونة، وتسهيل حركة الجسم بشكل أفضل أثناء التمارين والأنشطة اليومية، ما يدعم جهود حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. وتعمل هذه التمديدات على تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر؛ ما قد يساعد في الحد من تناول الطعام بكميات كبيرة ودعم روتين الأكل الصحي.
المحارب (الجالس الثاني)
يعمل جهاز Seated Warrior II على إشراك العضلات الأساسية وتقوية الساقين، ما يساعد على بناء كتلة العضلات وزيادة السعرات الحرارية أثناء التمرين، ما يسهم في التحكم في الوزن. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الوضعية في تحسين وضعية الجسم، ما يمكن أن يشجع على تناول الطعام بشكل خفيف وتوفير خيارات لنمط حياة أكثر صحة لإنقاص الوزن.
تحية الشمس جالسة (سوريا ناماسكار)
تعمل تمارين تحية الشمس أثناء الجلوس على إشراك مجموعات عضلية متعددة، وزيادة معدل ضربات القلب، وتعزيز حرق السعرات الحرارية من خلال حركاتها المتدفقة، ما يجعلها تمرينًا فعالاً للقلب. بالإضافة إلى ذلك، فهي تعزز مرونة الجسم بشكل عام ويمكن أن تساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي؛ ما يساعد في فقدان الوزن بمرور الوقت.