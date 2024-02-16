بعثة دراسية بين الطبيعة تنتهي بوظيفة الأحلام في السعودية (صور)

لا تتوقف المفاجآت في السعودية هذه الأيام عندما يتعلق الأمر بالسياحة والطبيعة وحماية الحياة الفطرية ودعم وتمكين الشباب من الجنسين، وأحدثها فرصة للابتعاث الدراسي على حساب الحكومة، ومن ثم العودة لوظيفة أشبه بالحلم في منطقة العلا التاريخية والسياحية.

إذ يعمل صندوق حكومي حديث يستهدف حماية النمر العربي من الانقراض في بيئته شمال غرب المملكة، على ابتعاث شبان وفتيات لدراسة مجموعة من التخصصات والدرجات العلمية التي تلبي خطط الصندوق.

وفي الحقيقة، فقد تم اختيار 50 شابًا وفتاة للالتحاق بالبعثة الجديدة من أبناء محافظة العلا، لكنها مجرد دفعة أولى، فيما سيتاح للراغبين من عشاق الطبيعة والحياة الفطرية التقدم للدفعات القادمة من برنامج الابتعاث الذي يستهدف تطوير الخبرات العلمية المحلية في مجال حماية النمر العربي.