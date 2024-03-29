مسجد الحسن الثاني.. جوهرة معمارية مغربية فوق مياه المحيط الأطلسي (صور)

"إذا زُرْت مدينة الدار البيضاء المغربية ولم تقم بجولة داخل مسجد الحسن الثاني الذي بُني نصفه فوق مياه المحيط الأطلسي، فقد ضاع منك الكثير".. هكذا يقول سكان العاصمة الاقتصادية للمملكة، والذين يفتخرون بهذه المعلمة الدينية الشامخة التي أنشأنها الملك الراحل الحسن الثاني.

ويعتبر مسجد الحسن الثاني – والذي يشهد خلال رمضان إقبالا لافتا لأداء صلاة التراويح - من أكبر المساجد في العالم وأجملها، فهو جوهرة معمارية فريدة تمزج بين خصائص العمارة العربية الإسلامية والتقدم التقني الحديث.

ولا يملك الزائر لهذه المعلمة الدينية إلا أن يقف مشدوداً بكل جوارحه أمام جمالية المسجد؛ والذي جاء نتيجة للتعاون بين المهندس المعماري الفرنسي ميشيل بانسو، ومختلف الهيئات التي تُعنى بالصناعة التقليدية المغربية، تحت إشراف وتوجيهات الملك الراحل الحسن الثاني.

وعلى الرغم من أن من وضع تصميم المسجد فرنسي، إلا أن أدق تفاصيله مغربية بامتياز. فقد تأثر تصميم المسجد وزخرفته الجميلة بجامع "القرويين" بفاس، (عمره أكثر من ألف سنة)، كما استلهم روح مسجد "الكتبية" بمراكش، و"الخيرالدة" بإشبيلية.