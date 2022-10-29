يورغن كلوب يدافع عن بداية داروين نونيز مع ليفربول: "إمكاناته مذهلة"

عبر يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن سعادته بالتطور "المذهل" الذي يحرزه مهاجم أوروغواي داروين نونيز، الذي مر بفترات صعود وهبوط منذ انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصيف الماضي.

وطُرد نونيز في مباراته الأولى على ملعب أنفيلد، ضد كريستال بالاس، بعدما نطح يواخيم أندرسن قبل أن يفشل في التسجيل في مبارياته الخمس التالية في جميع المسابقات.

وسجل 4 أهداف في آخر 5 مباريات، ليسكت المشككين الذين توقعوا أن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا، لن يصل لقمة مستواه بعد انضمامه من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (74.79 مليون دولار).

وقال كلوب، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي قبل استضافة فريقه لليدز يونايتد "داروين أتى إلى هنا بعد فترة راحة قصيرة، ثم سافر مباشرة لآسيا (لخوض فترة الإعداد مع الفريق)، لا يتحدث الإنجليزية و(انضم) لفريق جديد، بجانب سعره، كما أن الجميع حكم عليه على الفور.

"بدأ بشكل جيد، سجل ضد سيتي (في درع المجتمع) وضد فولهام، بعدها تلقى بطاقة حمراء، وتعرض للإحراج واهتزت ثقته بنفسه.

"داروين متحمس للغاية، لكن عليه أن يكون لائقا ومتاحًا في جميع الأوقات.

"نعمل على جميع الجوانب وإمكاناته مذهلة، وسرعته وسلوكه.. كما أنه يعمل بجدية، ومن الممكن أن يتطور ويتعلم.

"إنها أشياء مثيرة، ولقد كان شهرًا عظيمًا بالنسبة له".

ومع تأمين التأهل لمراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على أياكس أمستردام، مع تبقى جولة أخيرة في دور المجموعات، في منتصف الأسبوع، فإن أداء ليفربول المحلي لم يكن مثيرًا للإعجاب بالقدر ذاته.