إيلون ماسك يؤكد تعاطيه مادة مخدرة بموجب وصفة طبية

رأى رجل الأعمال إيلون ماسك في مقابلة إن تعاطيه المخدرات مفيد للمستثمرين في شركة "تيسلا"، قائلًا إنه يتناول الكيتامين بموجب وصفة طبية لمعالجة "المزاج السلبي" لديه.

ووسط مخاوف عدد من المستثمرين أوردتها وسائل إعلام أمريكية، أكد رجل الأعمال البالغ 52 عاماً أنه يتناول هذه المادة المخدرة التي تُستخدم عادة لعلاج الألم والاكتئاب، لكنه بات يُستعمل أيضاً للتنشيط أو للنشوة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، كان رئيس "تيسلا" و"سبايس إكس" و"إكس" يتحدث خلال مقابلة أجراها معه مقدّم البرامج السابق في "سي إن إن" دون ليمون؛ إذ أكد ماسك أن أحد موديلات "تيسلا" كان "السيارة الأكثر مبيعاً في العالم العام الفائت"، وقال "من وجهة نظر المستثمرين، إذا كنت أتناول شيئاً ما، ينبغي عليّ الاستمرار في تناوله".

ونفى الملياردير إفراطه في تعاطي الكيتامين، موضحاً أنه يأخذ "جرعة صغيرة مرة كل أسبوعين تقريباً"، مضيفا أنها توصف له "للخروج من مزاج سلبي".

كذلك تناول ماسك في المقابلة التي استمرت نحو ساعة اجتماعه مع الرئيس السابق دونالد ترامب في مارس/آذار، لكنه لم يكشف عن المرشح الذي سيدعمه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشار إلى أنه "يبتعد" عن الرئيس الديمقراطي جو بايدن لكنه لم يذهب إلى حد القول إنه يدعم ترامب، مضيفاً أن "الكثير يمكن أن يحصل من الآن حتى الانتخابات".

وكتب ماسك الجمعة على "إكس" أن الأمريكيين يجب أن يصوتوا لصالح الجمهوريين في نوفمبر/ تشرين الثاني، محذرا من ارتدادات سلبية على الولايات المتحدة إن لم يفعلوا.