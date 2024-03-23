ماجد المصري يثير جدلا واسعا بعد عرضه الزواج على طفلة (فيديو)

يواجه الفنان المصري، ماجد المصري، انتقادات جديدة تضاف للجدل الذي تسبب به مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يلعب بطولته، بعد أن ظهر في فيديو برفقة الطفلة الكويتية ماريا جمعة التي شاركته أحداث المسلسل.

وظهر المصري في الفيديو ليشيد بأداء جمعة التي تشاركه العمل الدرامي الذي تدور أحداثه في الكويت، قبل أن يقول على سبيل المزاح، إنه كان سيتزوجها لو أنها كانت بعمر أكبر.