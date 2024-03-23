ماجد المصري يثير جدلا واسعا بعد عرضه الزواج على طفلة (فيديو)
يواجه الفنان المصري، ماجد المصري، انتقادات جديدة تضاف للجدل الذي تسبب به مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي يلعب بطولته، بعد أن ظهر في فيديو برفقة الطفلة الكويتية ماريا جمعة التي شاركته أحداث المسلسل.
وظهر المصري في الفيديو ليشيد بأداء جمعة التي تشاركه العمل الدرامي الذي تدور أحداثه في الكويت، قبل أن يقول على سبيل المزاح، إنه كان سيتزوجها لو أنها كانت بعمر أكبر.
وسرعان ما تم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات كثيرة لعرض المصري على جمعة رغم كونه ليس جاداً، إذ اعتبروه لا يتفق وعمرها الصغير الذي يبلغ 12 عاماً فقط.
ومن بين التعليقات التي أغضب المصري أصحابها، قول أحدهم "سلامات كيف يقول كذا وعادي؟"، بينما قال آخر "كيف شايب كبر ابوها يكلمها بذا الطريقه ترا طفله"، في حين كتب ثالث "جاب العيد بالأخيرررررر"، أما الرابع فعلق "عيب مايصلح تقول هالحكي".