قتل طفلته ثم تناول "البرغر" مع جثتها

أوجز المدعون العامون في نيو هامبشاير، يوم الخميس، الأفعال الشنيعة التي ارتكبها آدم مونتغمري، المتهم بقتل ابنته هارموني مونتغمري (5 سنوات)، ونقل جثتها عدة مرات، وذلك بعد مرور عامين على اختفائها.

وذكر البيان الافتتاحي للمحاكمة أن ابنة المدعى عليه اختفت، في العام 2019، لكن وكالات إنفاذ القانون المحلية لم تكتشف الأمر إلا بعد مرور عامين تقريبًا، ولم يتم العثور على جثة الطفلة مطلقًا.

وقال المدعي العام كريستوفر نولز: "لقد كانت ابنة، وأختًا، وتحب ميني ماوس، وكانت طفلة تحب المرح، وترغب أن تكون أختًا كبرى، وهي في الخامسة فقط عندما قتلها المدعى عليه بوحشية".

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، يواجه مونتغمري تهمًا متعددة، بما في ذلك الاعتداء والتلاعب بالشهود، والأهم من ذلك كله، القتل من الدرجة الثانية. وأكد نولز أن القاتل المتهم ضرب هارموني في السيارة بسبب حادثة في الحمام، ثم واصل القيادة إلى مطعم "برغر كنج"، حيث تناول وجبة ثم تعاطى المخدرات.