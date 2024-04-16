"غيبوبة غامضة" تكلف عائلة أكثر من 6 آلاف دولار يوميا

تواجه أسرة بريطانية معضلة صعبة مع فواتير مستشفى بقيمة ثمانية آلاف جنيه إسترليني؛ (أي ما يعادل نحو 6,450 دولارا) يوميا، بعد دخول ابنها غير المؤمّن عليه صحيا في "غيبوبة غامضة" في كمبوديا.

ودخل الشاب، الذي يدعى بن ويلكنز ويبلغ 32 عاما، في غيبوبة يصارع فيها من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن انهار داخل نُزل أثناء زيارته كمبوديا بغرض السياحة، واضطر والداه للسفر إلى هناك من أجله.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، اضطرت عائلة ويكلنز لدفع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 8 آلاف جنيه إسترليني يوميا، منذ دخوله في الغيبوبة.