"غيبوبة غامضة" تكلف عائلة أكثر من 6 آلاف دولار يوميا
تواجه أسرة بريطانية معضلة صعبة مع فواتير مستشفى بقيمة ثمانية آلاف جنيه إسترليني؛ (أي ما يعادل نحو 6,450 دولارا) يوميا، بعد دخول ابنها غير المؤمّن عليه صحيا في "غيبوبة غامضة" في كمبوديا.
ودخل الشاب، الذي يدعى بن ويلكنز ويبلغ 32 عاما، في غيبوبة يصارع فيها من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن انهار داخل نُزل أثناء زيارته كمبوديا بغرض السياحة، واضطر والداه للسفر إلى هناك من أجله.
ووفق صحيفة "الديلي ميل"، اضطرت عائلة ويكلنز لدفع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 8 آلاف جنيه إسترليني يوميا، منذ دخوله في الغيبوبة.
وكان ويكلنز قد قضى أسبوعين من إجازته في جزيرة كوه رونغ في كمبوديا، عندما عثر عليه أصدقاؤه فاقدا للوعي في غرفته، قبل نقله إلى المستشفى.
وقالت إيموجين، شقيقة يكلنز، إنه كان يعاني من "فشل كلوي والتهاب رئوي حاد" وهو الآن في غيبوبة مع جهاز تنفس صناعي يدعم تنفسه. ولم يستيقظ منذ خمسة أيام، أي منذ ساعة سقوطه فاقدا للوعي في غرفته.
وتواجه الأسرة الآن تكاليفَ تصل إلى 8000 جنيه إسترليني يوميًا للعناية المركزة في المستشفى في كمبوديا، بينما تبلغ تكلفة الإسعاف الجوي لإعادة يكلنز إلى المملكة المتحدة قرابة 200,000 جنيه إسترليني (161,290 دولار).
وأكدت شقيقته أن شقيقها كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يكن يعاني من أي ظروف صحية، ولم يحصل على تأمين السفر لأنه سافر إلى كمبوديا مرات عدة من قبل من دون حدوث أي عارض.
واضطرت العائلة في النهاية إلى فتح باب التبرع؛ كي تتمكن من تسديد النفقات المتراكمة عليها بسبب العلاج.