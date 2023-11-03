يوتيوب سيحدّ من "التوصيات المتكررة" لمقاطع فيديو تضرّ بصحة المراهقين الذهنية

أعلن يوتيوب، الخميس، أنه سيحدّ من "التوصيات المتكررة" لمقاطع الفيديو، التي قد تضرّ بصحة المراهقين الذهنية، في حين تخضع أساليب المنصات الرقمية لاستقطاب الشباب لمتابعة حثيثة من قبل السلطات.

وأشار بيان للمنصة التابعة لـ"غوغل" إلى أنّ مقاطع الفيديو "التي تقارن الخصائص البدنية وتشير إلى أنّ بعضها هو الأفضل وتركز على مستويات معينة من اللياقة البدنية أو أوزان الجسم المثالية" لن يتم اقتراحها بصورة متكررة على المراهقين في الولايات المتحدة بداية، ثم في بلدان أخرى خلال العام المقبل.

وقال المسؤول في المنصة جيمس بيسر: "إن المراهقين أكثر عرضة من البالغين لتكوين صور ذاتية سلبية عندما يرون رسائل متكررة تتمحور حول المعايير المثالية في المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت".

ويشير مركز "بيو" للأبحاث إلى أنّ 95% من الشباب الأمريكيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً يستخدمون شبكة تواصل اجتماعي، فيما ثلثهم يستخدمها "بشكل شبه دائم".

وذكّر يوتيوب أيضاً بتدابير مُتّخذة أصلاً لحماية المراهقين، مثل إزالة المحتوى الذي يتضمن التحريض على الكراهية أو التحرش أو الاضطرابات المرتبطة بالأكل.

ويعتزم الموقع أيضاً زيادة وتيرة التذكيرات بأخذ فترات راحة أو الخلود للنوم لمستخدمي الإنترنت، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.