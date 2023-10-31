"شنجن" الصينية نموذج للتحول البيئي يعتمد على الحافلات الكهربائية

خلال يوم ممطر في شنجن، المدينة المتقدمة تكنولوجيًّا في جنوب الصين، تنقل حافلاتٌ ركابَها بصمت، دون انبعاثات لثاني أكسيد الكربون أو أبخرة العوادم.. إذ أصبحت هذه المدينة نموذجًا للتحول البيئي باعتمادها الكامل على الحافلات الكهربائية.

وقد كانت شنجن، التي يقرب عدد سكانها من 18 مليون نسمة، أول مدينة كبيرة في العالم تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية في حافلاتها في عام 2017، لتصبح المدينة الصينية مختبرًا لعملية التحول البيئي.

تُعدّ الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحترار المناخي في العالم، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم. لكنّها أيضًا الدولة التي تخصص أكبر الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

كما اعتمدت المدينة المتاخمة لهونغ كونغ والتي تضم مقار الكثير من الشركات الناشئة، على الطاقة الكهربائية في غالبية مركبات الأجرة على طرقاتها.