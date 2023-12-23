أنباء عن انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني

تداولت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن طلاق الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

ووفق موقع "شربليتا" المعني بالأخبار الفنية، فقد تصاعدت الخلافات، مؤخرًا، بين تيم حسن ووفاء الكيلاني، بسبب مشكلات كثيرة واختلافات في وجهات النظر.

وكشف أن "تيم حسن انتقل بالفعل للعيش في منزل آخر بعد أن طلبت منه زوجته الكيلاني ذلك، رغبة في قضاء وقت بمفردها"، منوّهًا إلى أن الطلاق لم يقع، لكن الفنان السوري والإعلامية المصرية اختارا الانفصال المؤقت على أمل حلّ خلافاتهما.