رشدي الشامي لـ"إرم نيوز": للجمهور الحق في انتقاد "مجدي حشيش" في مسار إجباري

تعرّض الفنان رشدي الشامي لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اللوك الخاص بدوره في مسلسل "مسار إجباري" من خلال شخصية المحامي مجدي حشيش، تلك الشخصية الشريرة التي استلزمت تغييرات شكلية واختيار تفاصيل خاصة لها تتناسب مع طبيعتها، خصوصا "الدوغلاس"، الذي كان سببًا رئيسًا في أن يترك الجمهور الأداء التمثيلي المتميز للفنان خلال أحداث العمل ويتحول للشكل المادي ويصبح محل سخرية من الجمهور على السوشال ميديا منذ الظهور الأول له خلال أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة وانتهاء عرضه ضمن مسلسلات النصف الأول من شهر رمضان.

ويردّ الفنان رشدي الشامي في حديث خاص عبر "إرم نيوز" على السخرية التي طالته بسبب هذا اللوك الذي ظهر به في مسلسل "مسار إجباري"، وقال: "بطبيعتي أتقبل كل الآراء من الجمهور لأنني أتعامل على أنني المنتج والجمهور هو المستهلك وله الحق أن يقول ما يشاء عن المُنتَج الذي يتم تقديمه له، وتعاملتُ مع شخصية مجدي حشيش بمسلسل مسار إجباري بطريقة مختلفة وغير تقليدية حتى في التحضير لها، فبالنظر لهذه الشخصية دون أن تتحدث تشعر وكأنك تأخذ منه موقفًا، لذا فكان اختيار اللوك الخاص بالشخصية لهذه الأسباب وخصوصًا الدوغلاس التي أرى أنها كانت سببًا في توصيل الصورة التي نرغب أن تصل للجمهور من خلال الدور ولقد نجحت في هذا الأمر بأن تكون الشخصية استفزازية للوهلة الأولى ودون أن تتحدث وهذا كان المقصود بعيدًا عن الأداء التمثيلي".

وعن تجربة مسلسلات الـ15 حلقة التي يشارك بها للمرة الثانية في مسلسل "مسار إجباري" بعد أن شارك العام الماضي بهذه النوعية بمسلسل "تحت الوصاية"، يقول: "أعتقد أن تجربة مسلسلات الـ15 حلقة تتميز بتكثيف أحداث العمل خلال عدد حلقات قليل بدلا من المط والتطويل في عدد كبير من الحلقات، وتكثيف الأحداث بعدد حلقات أقل أصبح مطلبًا لدى الجميع بسبب كثرة الأعمال المعروضة العربية والأجنبية، ولقد شاركت مؤخرًا بمسلسل جولة أخيرة والذي عُرض على منصة أمازون وهو عمل مكون من 9 حلقات فقط، أعتقد أن الدراما ذات الحلقات القصيرة هي الأفضل في تكثيف الأحداث لدى المُشاهد الذي من الضروري جذب انتباهه منذ بداية العرض وحتى نهايته دون أن نجعله يشعر بالملل من كثرة الحلقات والأحداث، والنص في الأساس هو ما يتحكم في طبيعة عدد حلقات كل عمل ومدى قابليته لتقديمه بعدد معين من الحلقات، وأنا كمتلق أحب أن أرى أحداثًا سريعة للعمل الذي أشاهده ليس فقط في الايقاع أو الرتم بل في تقديم الجرعة الدرامية بأفضل وأقصر الطرق الممكنة".

كما يتحدث الشامي عن حضوره بعمل درامي ببطولة شبابية لـ عصام عمر وأحمد داش ويقول: "كان من الضروري أن يحصل الشباب الموهوبون على الفرص المميزة، والحقيقة عصام عمر وأحمد داش ممثلان موهوبان للغاية ويستحقان هذه الفرصة في ظل وجود أعمال أخرى لأسماء أقل موهبة منهما، ولديهم بطولات لأعمال درامية، فأنا سعيد بالموهبة التي يتمتع بها عصام عمر وأحمد داش اللذان كانا على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقهما في تحمل بطولة عمل درامي بموسم دراما رمضان، وهذا العمل لا يحمل أداء تمثيليًّا بل يحمل مصداقية وواقعًا وأداء طبيعيًّا منعكسًا من الواقع نفسه، وسعدت بالمشاركة في هذا العمل المتميز الذي جمعني بالكثير من الأسماء المهمة، والتجربة كلها أسعدتني خصوصًا نجاح البطولة الشبابية والمواهب المهمة التي قابلتها في هذا العمل".

أما عن تعاونه مع مخرجات بأعمال فنية رغم الحضور القليل لهن على الساحة مقارنة بالأسماء الفنية الإخراجية الذكورية، فيقول رشدي الشامي: "نادين خان مخرجة مسلسل مسار إجباري ليست الأولى من المخرجات اللواتي أتعامل معهن بأعمال فنية، فهي مخرجة موهوبة ومتميزة وهي من أهم العوامل التي دفعتني للمشاركة في المسلسل، حيث تمتلك أدوات مميزة ومخرجة بسيطة وسهلة ولديها وجهة نظر ورؤى وإدارة متميزة حكيمة خلال التصوير أفادتني للغاية بكل تأكيد، لقد سبق أن تعاونت مع خمس مخرجات قبل أن أشارك في مسلسل مسار اجباري الذي يعتبر التعاون السادس لي مع مخرجات في الدراما، وأرى أن مُخرِجات الأعمال الفنية لديهن دقة غير عادية في التركيز على كافة التفاصيل ورؤية مختلفة تفيدني كممثل بكل تأكيد، حيث سعدت بالتعاون مع كاملة أبو ذكري، ومريم أبو عوف، ومريم أحمدي، وإنعام محمد علي، وأمل أسعد، ونادين خان، لا أقول أيضًا أن المخرجين الرجال لا يركزون في التفاصيل ولم يفيدوني كممثل إطلاقا بل إن لكل تجربة فنية شاركت بها خصوصيتها.. ما أفادني كممثل".

والجدير بالذكر أنّ الفنان رشدي الشامي حاضر بموسم دراما رمضان الجاري بعملين دراميين وهما "مسار إجباري" مكون من 15 حلقة وانتهى عرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، من بطولة عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة ومي الغيطي من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي ومعالجة درامية للكاتب باهر دويدار وإخراج نادين خان، والعمل الثاني هو مسلسل "صدفة" من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل وهو عمل مكون من 30 حلقة ومن تأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبدالعزيز.