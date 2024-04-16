شاب يدفع حياته ثمنا من أجل "وشم"

توفي شاب بريطاني بعد إصابته بعدوى خطيرة؛ بسبب وشم حصل عليه في استوديو مؤقت، وفق ما كشفته التحقيقات.

وكان لاري، 32 عاما، قد توفي، في مايو/ أيار من العام الماضي، بعد أن توجه إلى استوديو عند شخص كان يعمل من كوخ في حديقته الخلفية، لرسم وشم.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، خلص التحقيق إلى أن ساق لاري أصيبت بعدوى بعد عمل الوشم، وتطورت إلى فشل أعضاء متعدد.

وألقي القبض على توني، الذي رسم الوشم للاري، إلا أنه تم إسقاط القضية بسبب "صعوبة إثباتها".

لكن تمت محاكمة توني بتهمة الوشم في مكان غير مرخص.

وأكد تقرير الطب الشرعي أن لاري توفي بسبب فشل العديد من الأعضاء بعد إصابة ساقه بعدوى، إذ قال مساعد الطبيب الشرعي: "كانت هذه العدوى ثانوية بالنسبة لعمل الوشم الذي قام به لاري على ساقه اليمنى في الأول من مايو 2023. وتم تنفيذ عمل الوشم هذا في مكان غير مرخص".

وبحسب المدعي العام، فإن عدوى لاري تطورت في الأصل حول منطقة الوشم. وصدر قرار بمنع توني من العمل كرسام وشم بشكل فوري، بعد أن وجد مسؤولو الصحة البيئية في التحقيق أنه يمثل "خطرا كبيرا على صحة الإنسان".