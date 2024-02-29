غزة.. عشرات القتلى إثر استهداف نازحين ينتظرون المساعدات (فيديو)

قُتل عشرات الفلسطينيين وأصيب المئات، في قصف إسرائيلي استهدف حشداً من النازحين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية بعد دخول عدد من الشاحنات في ظل مجاعة متفاقمة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، بمقتل أكثر من 60 فلسطينيا وإصابة نحو 600 آخرين، بعد قصف إسرائيلي على حشد من الفلسطينيين استهدف منطقة دوار النابلسي جنوبي غرب مدينة غزة.

واكتظ مستشفيا "الشفاء"، و"الأهلي العربي" بجثامين الضحايا، إضافة إلى الجرحى الذين نُقلوا بوسائل بدائية من موقع القصف الإسرائيلي.