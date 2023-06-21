موجة جديدة في السينما المغربية بفضل مخرجين شباب

برز جيل جديد من المخرجين السينمائيين المغاربة في الدورة الأخيرة لمهرجان كان، حصل ثلاثة منهم على جوائز خارج المسابقة الرسمية، في ما يمثل موجة جديدة تبشر بنفس تجديدي في الفن السابع بالمملكة.

واعتبر الصحفي والناقد السينمائي المغربي بلال مرميد، أن "الأفلام المغربية، التي عرضت هذا العام في كان، هي من بين أفضل ما أنجز في تاريخ السينما المغربية".

فقد حصلت المخرجة الشابة أسماء المدير (32 عامًا) على جائزة أفضل إخراج ضمن فقرة "نظرة ما"، المخصصة لأفلام سينما المؤلف، عن شريطها الوثائقي "كذب أبيض".

ووفق وكالة "فرانس برس"، يمثل الشريط نبشًا في أسرار مسكوت عنها ضمن تاريخ عائلة المخرجة، وأبدعت المخرجة في طريقة إنجاز فيلمها، عن طريق تصوير مجسم للحي الذي عاشت فيه طفولتها، مستعينة بدمى متحركة.