نتنياهو يجدد التأكيد على اجتياح رفح برا لـ"تدمير" حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إنه لا سبيل لتدمير حماس في رفح إلا باجتياح بري.

وأفادت وكالة "رويترز"، أن نتنياهو أدلى بهذه التصريحات بعد دعوة من البيت الأبيض لإعادة النظر في الاستراتيجية الخاصة بالمدينة الحدودية في قطاع غزة، والمكدسة بالفلسطينيين النازحين.

وأوضح نتنياهو في إفادة أمام المشرعين، إنه كشف "بكل وضوح" للرئيس الأمريكي جو بايدن "أننا عازمون على استكمال عملية القضاء على حماس في رفح، ولا سبيل للقيام بذلك إلا بالمضي على الأرض".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على إرسال فريق إلى الولايات المتحدة لبحث مخطط إسرائيل لاجتياح رفح "دون غزو بري كبير".