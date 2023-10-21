تحديث لعبة "Spider-Man 2".. ما الميزات الجديدة والتكلفة؟

أصدرت لعبة "Spider-Man 2" تحديثًا جديدًا على جهاز "Play Station 5"، مضيفة لهذا التحديث ميزات جديدة تستحق اللعب عدة ساعات.

يعالج الإصدار الجديد للعبة، مشاكل في الإصدار السابق، كما يضيف مجموعة من الميزات والأمور الأخرى. ومن هذه الميزات:

خاصية الاهتزاز: بإمكانك الآن التبديل بين التجريبي والوظيفي أو "اللا شيء".

التعافي التلقائي: يمكنك في حال كان "شريط التركيز" الكامل متاحًا، أن تفعل خاصية التعافي التلقائي، عندما يكون لديك المقدار اللازم لذلك.

وضع مكبر الصوت الخاص بوحدة التحكم: قم بالتبديل بين الوضع التجريبي أو الوظيفي أو إيقاف التشغيل.

"دودج" مثالي عالي التباين: قم بتطبيق لون عالي التباين على تأثير "دودج" المثالي لتحسين وضوح الرؤية

وفي التحديث الجديد كذلك، تمت معالجة عدة مشاكل، منها:

- تحسين الدقة البصرية في تسلسل افتتاح اللعبة.

- أصبح بإمكانك الآن أيضًا حظر تقدم اللاعب، أثناء تشغيلك البرنامج التعليمي للبدلة.

- كما تم تحسين الأداء واستقرار الصورة.

وبينما تحسنت طريقة القتال والتأرجح في اللعبة، لكن الجزء غير المريح فيها هو العالم المفتوح لمدينة نيويورك، والذي أصبح أكبر لكن ليس أفضل، إضافة إلى قائمة مرجعية مرهقة للأنشطة الجانبية المتكررة في الغالب.