تحديث لعبة "Spider-Man 2".. ما الميزات الجديدة والتكلفة؟
أصدرت لعبة "Spider-Man 2" تحديثًا جديدًا على جهاز "Play Station 5"، مضيفة لهذا التحديث ميزات جديدة تستحق اللعب عدة ساعات.
يعالج الإصدار الجديد للعبة، مشاكل في الإصدار السابق، كما يضيف مجموعة من الميزات والأمور الأخرى. ومن هذه الميزات:
خاصية الاهتزاز: بإمكانك الآن التبديل بين التجريبي والوظيفي أو "اللا شيء".
التعافي التلقائي: يمكنك في حال كان "شريط التركيز" الكامل متاحًا، أن تفعل خاصية التعافي التلقائي، عندما يكون لديك المقدار اللازم لذلك.
وضع مكبر الصوت الخاص بوحدة التحكم: قم بالتبديل بين الوضع التجريبي أو الوظيفي أو إيقاف التشغيل.
"دودج" مثالي عالي التباين: قم بتطبيق لون عالي التباين على تأثير "دودج" المثالي لتحسين وضوح الرؤية
وفي التحديث الجديد كذلك، تمت معالجة عدة مشاكل، منها:
- تحسين الدقة البصرية في تسلسل افتتاح اللعبة.
- أصبح بإمكانك الآن أيضًا حظر تقدم اللاعب، أثناء تشغيلك البرنامج التعليمي للبدلة.
- كما تم تحسين الأداء واستقرار الصورة.
وبينما تحسنت طريقة القتال والتأرجح في اللعبة، لكن الجزء غير المريح فيها هو العالم المفتوح لمدينة نيويورك، والذي أصبح أكبر لكن ليس أفضل، إضافة إلى قائمة مرجعية مرهقة للأنشطة الجانبية المتكررة في الغالب.
التكلفة مقابل المدة
وجد العديد من محبي لعبة "Spider-Man 2" أن تكلفة الإصدار المحدث، مبالغ فيها، مقابل عدد الساعات.
ووفق التسريبات، فإنه للحصول على الكأس البلاتينية (الاكتمال بنسبة 100٪ بشكل أساس) يستغرق حوالي 25 إلى 30 ساعة.
ورغم موافقة التوقيت للعبة الأولى، لكن محبو اللعبة انزعجوا، كون التكلفة الكاملة مبالغ فيها مقارنة بالمدة القصيرة جدا.
ويبلغ سعر "Spider-Man 2 في Play Station 5، 70" دولارًا، وهو ذات السعر في عدة ألعاب أخرى تصل ساعات اللعب فيها إلى قرابة 200 ساعة.
لكن المدير الإبداعي للعبة، قال إن الأمر لا يتعلق بوقت الانتهاء بقدر ما يتعلق بالجودة. معلقًا: "مهمتنا هي التأكد من أنك تشعر، بغض النظر عن المدة، بأن الأمر يستحق هذا المال، ويستحق هذا الاستثمار".