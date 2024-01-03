"الروائح" كتاب يرصد علاقة الإنسان بالروائح

يقتفي الباحث والإعلامي والروائي المصري أحمد فضل شبلول أثر الروائح وأسرارها ودورها في حياتنا اليومية، وذلك من خلال كتابه الجديد الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن، تحت عنوان "الروائح".

وتؤكد الدراسة، التي أنجزها شبلول، أنّ حاسّة الشمِّ من أبسط وسائل تمييز الأشياء دون رؤيتها. وكلُّ ما حولنا من أشياء له رائحتُه المميزة التي يمكن التَّعرف عن طريقها، لكنّ حاسّةَ الشمّ الآدمية لا تستطيع تمييز كلّ هذا الكمّ من الروائح؛ فمعظم الفقاريات ذات حاسّة شَمّ أقوى من الإنسان، وهي تستخدمها في البحث عن طعامها والتعرف على أعدائها ووليفها؛ لذلك كان على الإنسان الاستعانة ببعض هذه الحيوانات أحياناً؛ لرصد الروائح التي يعجز عن رصدها (الكلاب مثلاً).

ويشير هذا الكتاب إلى أن العلماء يعتقدون أنّ هناك سبع روائح أساسيّة فقط تتركّب منها كل الروائح الأخرى مثلما الحال في عالم الألوان الرئيسة الثلاثة، لكنهم لم ينجحوا بعد في تحديدها، وتتوالى التجارب العلمية في هذا الشأن، في محاولةٍ للوصول إلى ما يعرف بـ"الشم المرئي".

ويستعرض الكتاب استخدامات الروائح، إذ تُستخدم في مجالات متعددة منها: في الحياة العامة، وفي المجالات الزراعية، وفي المجالات الصناعية، وفي المجالات العسكرية، وصولا إلى ما يسمى بـ"بصمة الرائحة"، إذ يخبرنا العلم أن لكل إنسان بصمة لرائحته المميزة التي ينفرد بها وحده دون سائر البشر أجمعين، وأن هناك علاقة وثيقة بين الشم والذاكرة لم تُفهم بعد من قبل العلماء.

ويقدم الكاتب استطلاعا مهما للروائح عند العرب وكيف وردت الروائح في الأدب العربي، حيث يرصد من خلال العناوين الفرعية متنوعة الروائح في كل شيء يمكن أن يكون له علاقة بالإنسان، وصولا الى الروائح في الأمثلة والأقوال والرائحة في الشعر والرواية.