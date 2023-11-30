مصرع 13 شخصًا في حريق بفندق في كازاخستان

لقي 13 شخصًا مصرعهم، اليوم الخميس، في حريق اندلع في نُزل في ألماتي، العاصمة السابقة لكازاخستان وكبرى مدن البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت مديرية الأحوال الطارئة في المدينة الواقعة في جنوب شرق البلاد إنّه بعد أن تمّ إخماد الحريق عثرت فرق الإنقاذ، وفق المعلومات الأولية، على جثث 13 شخصًا يجري حاليًّا التعرّف على هوياتهم.

وأضافت في بيان "مبدئيًّا، لقد قضوا تسمّمًا بأول أكسيد الكربون".

واندلع الحريق قرابة الساعة الخامسة والنصف من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وذكر البيان أنّ فرق الإطفاء وصلت بعد سبع دقائق من تلقّيها البلاغ لتجد أنّ الطابق السفلي من المبنى السكني المكوّن من ثلاثة طوابق قد احترق.

وبحسب مديرية الطوارئ فإنّ "72 شخصًا كانوا يقيمون في النُزل حين اندلع الحريق فيه"، مشيرة إلى أنّه تمّ إجلاء 59 من هؤلاء بسلام.

وأكّد البيان أنّ السلطات فتحت تحقيقًا لكشف أسباب الحريق.