خلافات زوجية حادة تدفع سيدة إلى محاولة انتحار غريبة
أقدمت سيدة في ولاية أوتار براديش الهندية، على محاولة الانتحار بطريقة غريبة بعد تسلقها عمودا كهربائيا بقصد صعق نفسها، إثر خلافات زوجية.
ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، وقع شجار حاد بين المرأة وزوجها؛ ما دفعها إلى تسلق العمود.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادث، حيث ظهرت المرأة وهي تجلس فوق عمود كهربائي بينما يناشدها السكان المحليون للنزول.
وحاولت السيدة، التي تدعى سومان ديفي وتبلغ 34 عاما، الانتحار، بتسلق عمود كهربائي، حيث تمسكت بسلك التوتر العالي بعد خلاف شديد مع زوجها.
ونجحت الشرطة الهندية في إنقاذ حياة سومان ديفي، وهي أم لثلاثة أطفال، وذلك بفضل أشخاص كانوا متواجدين في المكان وأبلغوا السلطات.
ونجت السيدة بفضل سرعة الإبلاغ عن الواقعة التي دفعت رجال الشرطة للاتصال بإدارة الكهرباء وطلبت منهم فصل التيار الكهربائي، ما أنقذ حياة السيدة في النهاية.