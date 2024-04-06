خلافات زوجية حادة تدفع سيدة إلى محاولة انتحار غريبة

أقدمت سيدة في ولاية أوتار براديش الهندية، على محاولة الانتحار بطريقة غريبة بعد تسلقها عمودا كهربائيا بقصد صعق نفسها، إثر خلافات زوجية.

ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، وقع شجار حاد بين المرأة وزوجها؛ ما دفعها إلى تسلق العمود.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادث، حيث ظهرت المرأة وهي تجلس فوق عمود كهربائي بينما يناشدها السكان المحليون للنزول.