قائمة أفضل 10 لاعبين في التاريخ

يستمر الجدل بشأن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وتتنوع اختيارات وسائل الإعلام العالمية ومواقع الإحصائيات، لكن بشكل عام تظل أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي بيليه والراحل دييغو مارادونا، هي غالبًا الأسماء التي تتنافس على المراكز الأولى.

واهتمت صحيفة "ذا صن" بترتيب موقع "فور فور 2"، الذي اختار 100 أفضل لاعب في التاريخ، لكن الصحيفة البريطانية اهتمت بالمراكز العشرة الأولى، وجاءت على النحو التالي:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي

ليس مفاجئا أن يحتل المركز الأول، فقد فاز بـ7 كرات ذهبية وسجل691 هدفا في 534 لقاء رفقة الأندية، وتوج بالعديد من الألقاب، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني ولقب للدوري الفرنسي و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب كوبا أمريكا من منتخب الأرجنتين في السنة الماضية.