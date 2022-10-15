قائمة أفضل 10 لاعبين في التاريخ
يستمر الجدل بشأن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وتتنوع اختيارات وسائل الإعلام العالمية ومواقع الإحصائيات، لكن بشكل عام تظل أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي بيليه والراحل دييغو مارادونا، هي غالبًا الأسماء التي تتنافس على المراكز الأولى.
واهتمت صحيفة "ذا صن" بترتيب موقع "فور فور 2"، الذي اختار 100 أفضل لاعب في التاريخ، لكن الصحيفة البريطانية اهتمت بالمراكز العشرة الأولى، وجاءت على النحو التالي:
1- الأرجنتيني ليونيل ميسي
ليس مفاجئا أن يحتل المركز الأول، فقد فاز بـ7 كرات ذهبية وسجل691 هدفا في 534 لقاء رفقة الأندية، وتوج بالعديد من الألقاب، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني ولقب للدوري الفرنسي و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما حقق لقب كوبا أمريكا من منتخب الأرجنتين في السنة الماضية.
2- الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا
يعتبر الأسطورة الراحل أحد أهم لاعبي كرة القدم في التاريخ ونافس بيليه على لقب القرن الماضي ومعشوق جماهير الأرجنتين ونابولي الإيطالي.
قاد مارادونا الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 تقريبا لوحده وخسر نهائي 1990 كما صنع مجد نابولي الإيطالي.
3- البرتغالي كريستيانو رونالدو
سجل الأسبوع الماضي الهدف رقم 700 رفقة الأندية، وما زال يواصل صناعة التاريخ وهو أفضل هداف دولي للمنتخبات توج بـ5 كرات ذهبية، وفاز بألقاب الدوري في إيطاليا وإنجلترا وإسبانيا، كما توج بـ5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
كما قاد منتخب البرتغال للفوز بلقب أمم أوروبا 2016.
4- البرازيلي بيليه
اللاعب الوحيد الذي حقق كأس العالم 3 مرات رفقة منتخب البرازيل 1958 و1962 و1970، وأبرز لاعب في القرن الماضي حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفقة مارادونا.
قضى تقريبا أبرز فترات مسيرته رفقة سانتوس البرازيلي وسجل له 643 هدفا في 658 لقاء، كما سجل 77 هدفا في 92 لقاء رفقة منتخب البرازيل، وهي أرقام مثيرة بالنظر لنسبة الأهداف مقارنة بعدد اللقاءات.
5- الفرنسي زين الدين زيدان
صنع النجم الفرنسي زين الدين تاريخه في يوفنتوس وريال مدريد ومنتخب فرنسا، وما زال عشاق ريال مدريد وكرة القدم يتذكرون هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2002 بمرمى باير ليفركوزن الذي منح اللقب لريال مدريد.
كما أن عشاق منتخب فرنسا يتذكرون هدفيه في نهائي كأس العالم 1998 أمام البرازيل وقيادة المنتخب للتتويج بلقب أمم أوروبا 2000، ونهائي كأس العالم 2006.
6- الهولندي يوهان كرويف
تميز الأسطورة الهولندي الراحل بأسلوب لعبه ودوره القيادي في فريقه ومنتخب بلاده، قاد أياكس للفوز بـ8 ألقاب في الدوري وثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا 1971 و1972 و1973، كما توج رفقة برشلونة بلقب للدوري الإسباني لكنه فشل في الفوز بكأس العالم رفقة منتخب هولندا بخسارة نهائي 1974 أمام ألمانيا الغربية.
7- الأيرلندي الشمالي جورج بيست
يعتبر جورج بيست من أساطير مانشستر يونايتد، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 1968 ولقبين للدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 179 هدفا في 470 لقاء وتوج بالكرة الذهبية في 1968.
أسلوب لعبه وطريقة المراوغة كانتا تثيران إعجاب الجماهير في كل الملاعب، ويعتبر أحد اللاعبين غير المحظوظين دوليًا؛ بسبب جنسيته، حيث فشل في لعب كأس العالم.
8- الألماني فرانز بيكنباور
المدافع الملقب بـ"القيصر"، الذي غير من أسلوب الدفاع وأصبح أكثر مشاركة في الهجوم، وهو ما قاده للتتويج بجائزة الكرة الذهبية مرتين 1972 و1976.
قاد بايرن ميونخ للفوز بلقب الدوري الألماني 4 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي، وقاد منتخب ألمانيا كقائد، حيث رفع كأس أمم أوروبا 1972 وكأس العالم 1974.
9- المجري فرينتس بوشكاش
يعتبر أفضل لاعب في تاريخ المجر وهدافًا كبيرًا دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتسمية جائزة أفضل هدف في السنة باسمه.
سجل 242 هدفا في 262 لقاء رفقة ريال مدريد، حيث صنع مجده وتوج رفقته بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و5 ألقاب في الدوري الإسباني.
سجل 84 هدفا في 85 لقاء رفقة منتخب المجر، وخسر نهائي كأس العالم 1954 أمام ألمانيا الغربية.
10- الظاهرة البرازيلي رونالدو
يعتبر المهاجم البرازيلي رونالدو نازاريو داليما، أحد أفضل الهدافين في التاريخ حسما أمام مرمى المنافس سجل 352 هدفا في 518 لقاء رفقة الأندية التي لعب لها، وأبرزها: برشلونة وريال مدريد وميلان وإنتر ميلان.
سجل 62 هدفا في 98 لقاء رفقة منتخب البرازيل، منها 15 هدفا في نهائيات كأس العالم، حيث توج باللقب مرتين وهدافا لنسخة 2002، كما توج بلقب كوبا أمريكا مرتين وفاز بجائزة الكرة الذهبية مرتين.