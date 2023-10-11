الإعصار "ليديا" يجتاح البرّ المكسيكي (فيديو)
بدأ الإعصار الشديد الخطورة "ليديا" باجتياح البرّ المكسيكي مساء الثلاثاء بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلّم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الأمريكي للأعاصير.
وقال "المركز الوطني للأعاصير" ومقرّه في الولايات المتّحدة إنّ ليديا، وهو إعصار تشكَّل فوق المحيط الهادئ وزادت قوّته كثيرًا مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.
وأصبح ليديا إعصارًا "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة، وحتى قبل وصول الإعصار للبر المكسيكي، هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا؛ ما دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.
وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّ أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب"، مؤكّدًا أنّ الجيش نشر "نحو ستّة آلاف عنصر من القوات المسلّحة" تحسّبًا.