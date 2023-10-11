الإعصار "ليديا" يجتاح البرّ المكسيكي (فيديو)

وأصبح ليديا إعصارًا "شديد الخطورة" من الفئة الرابعة، وحتى قبل وصول الإعصار للبر المكسيكي، هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا؛ ما دفع بالمئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال مؤتمره الصحافي اليومي أنّ أجهزة الحماية المدنية "في حالة تأهّب"، مؤكّدًا أنّ الجيش نشر "نحو ستّة آلاف عنصر من القوات المسلّحة" تحسّبًا.