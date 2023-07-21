مهرجانات بيت الدين في عامها الأربعين تنطلق بـ"التصفيق والدموع"

انطلقت في لبنان مهرجانات بيت الدين، التي تشكل محطة فنية وثقافية وسياحية، وهي تتكئ على أربعين عامًا من مسار جميل، كان محفوفًا بالصعوبات والإنجازات، كما عبرت رئيسة المهرجانات نورا جنبلاط.

وتوافد الآلاف إلى "بيت الدين"، البلدة التاريخية الجميلة في قلب منطقة الشوف الجبلية، لحضور حفل الافتتاح الذي قدمته مغنية الأوبرا المصرية الفرنسية فرح الديباني، يرافقها قائد الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية المايسترو لبنان بعلبكي.