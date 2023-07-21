مهرجانات بيت الدين في عامها الأربعين تنطلق بـ"التصفيق والدموع"
انطلقت في لبنان مهرجانات بيت الدين، التي تشكل محطة فنية وثقافية وسياحية، وهي تتكئ على أربعين عامًا من مسار جميل، كان محفوفًا بالصعوبات والإنجازات، كما عبرت رئيسة المهرجانات نورا جنبلاط.
وتوافد الآلاف إلى "بيت الدين"، البلدة التاريخية الجميلة في قلب منطقة الشوف الجبلية، لحضور حفل الافتتاح الذي قدمته مغنية الأوبرا المصرية الفرنسية فرح الديباني، يرافقها قائد الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية المايسترو لبنان بعلبكي.
واختارت الديباني عددًا من الأغاني التي تناسب صوتها الأوبرالي، بينها أغانٍ لفيروز وأسمهان وداليدا، وخصّت الجمهور اللبناني بأغنيتي "لبيروت" و"بحبك يا لبنان"، لتضج باحة قصر بيت الدين بالتصفيق، فيما ذرف كثيرون الدموع تأثرًا.
وتمنت نورا جنبلاط في تصريح مع "إرم نيوز" أن تستمر مهرجانات بيت الدين منارة للمنطقة ولكل لبنان، وأن "تكمل مسارها الجميل الذي بدأته منذ أربعين عامًا".
وأشارت إلى التحدي الكبير الذي شكله انطلاق المهرجانات واستمرارها، التي استقبلت كبار الفنانين من لبنانيين وعرب ومن سائر أنحاء العالم، قدّموا سائر أنواع الفنون.