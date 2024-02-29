بيل غيتس في إعلان غريب لـ"شاي الكرك" (فيديو)

ونشر البائع الهندي، الفيديو الترويجي، الذي يجمعه بأشهر ملياردير ومبرمج في العالم، وهو بيل غيتس، بينما قام الأخير بالترويج للمشروب التقليدي "الكرك".

وظهر غيتس في الفيديو، وهو يطلب "الشاي"، بينما قام بلفظها باللغة الهندية المعروفة للمشروب الشهير، بدلا من اللفظة الإنجليزية.

ويبدو أن رجل الأعمال الأمريكي روّج للبائع الهندي بطلب خاص منه، خاصة أن تشايوالا يبتكر الطرق الترويجية باستمرار للإعلان عن عمله.