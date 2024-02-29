بيل غيتس في إعلان غريب لـ"شاي الكرك" (فيديو)
ظهر رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، في إعلان ترويجي في الهند لصالح أحد باعة "شاي الكرك" الشهير في تلك البلاد.
وبائع الكرك، دوللي تشايوالا، معروف بشهرته في الأوساط الهندية بطريقة ترويجه وصناعته لشاي "الكرك" واحترافه ذلك.
ويملك تشايوالا، بسطة في أحد الشوارع العامة، بينما يتخذ زيا ومظهرا معينا للترويج لنفسه، خاصة وأنه يملك الآلاف من المتابعين عبر حساباته سواء في "تيك توك" أو "إنستغرام".
ونشر البائع الهندي، الفيديو الترويجي، الذي يجمعه بأشهر ملياردير ومبرمج في العالم، وهو بيل غيتس، بينما قام الأخير بالترويج للمشروب التقليدي "الكرك".
وظهر غيتس في الفيديو، وهو يطلب "الشاي"، بينما قام بلفظها باللغة الهندية المعروفة للمشروب الشهير، بدلا من اللفظة الإنجليزية.
ويبدو أن رجل الأعمال الأمريكي روّج للبائع الهندي بطلب خاص منه، خاصة أن تشايوالا يبتكر الطرق الترويجية باستمرار للإعلان عن عمله.