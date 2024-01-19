قصتها تشبه "ليلى والذئب".. الإعدام شنقًا لقاتلة طفلة بابل العراقية ريتاج

قضت محكمة عراقية، الخميس، بإعدام سيدة ثلاثينية أُدينت بقتل الطفلة ريتاج البديري ابنة السنوات التسع التي لقيت حتفها بطريقة بشعة في طريق الذهاب لبيت جدها القريب من منزل أسرتها في بابل جنوب البلاد.

وقال مجلس القضاء الأعلى، عبر موقعه الرسمي، إن محكمة جنايات بابل، أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهمة بقتل الطفلة ريتاج، التي تعرضت للخطف والقتل في ناحية الإسكندرية شمال محافظة بابل من قبل جارتها، في سبتمبر/أيلول الماضي 2023.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن المحكمة أصدرت حكمها استنادًا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، لافتًا إلى أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات والمحاكمة بقتل الطفلة والتمثيل بجثتها بحرقها وتقطعيها بهدف إخفاء معالم الجريمة.