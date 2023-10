أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة

الخضراوات الصليبية

توفر هذه الخضار الصليبية عناصر حيوية فريدة يمكنها تحسين المناعة بشكل كبير. ووفقًا لدراسة فإن الخضراوات الصليبية لها تأثير مباشر على الإشارة الكيميائية التي تحفز الخلايا الليمفاوية، وهي فئة مهمة من الخلايا المناعية التي تعمل كخط دفاع أول ضد مسببات الأمراض.

البطاطا الحلوة

تمثل البطاطا الحلوة ذات اللون البرتقالي محتوى مضادات الأكسدة، كما توضح اختصاصية التغذية سارة شليشتر، MPH، RDN، أن مضادات الأكسدة ليست مفيدة للصحة العامة فحسب، ولكنها تلعب أيضًا دورًا في تعزيز دفاعات الجسم المناعية.

وتحتوي البطاطا الحلوة على نحو 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين C، كما إنها تحتوي على الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

الحمضيات

تعد الحمضيات من أفضل مصادر فيتامين C والفولات التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. ووفقًا لبحث نشر في مجلة Frontiers in Immunology، تساعد الحمضيات على تقليل الإجهاد التأكسدي للسيطرة على الالتهابات الجهازية، ويدعم فيتامين C وحمض الفوليك وظيفة العديد من أنواع الخلايا المناعية.