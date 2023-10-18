أفضل الأطعمة لتعزيز المناعة

يعتبر جهاز المناعة شبكة معقدة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تحدد مسببات الأمراض المحتملة، مثل: البكتيريا والفيروسات والفطريات. وتلعب العديد من الفيتامينات والمعادن والمركبات النشطة بيولوجيًّا الأخرى الموجودة في الأطعمة دورًا في تعزيز جهاز المناعة.

وفقًا للأبحاث، فإن العناصر الغذائية الأساسية للمناعة تشمل الفيتامينات A (بيتا كاروتين)، B، C، D، E، وحمض الفوليك وحمض اللينوليك، والنحاس، والحديد، والسيلينيوم، والزنك. وبحسب ما أشارت إليه الأبحاث فإن النقص في أي من هذه العناصر الغذائية قد يضرّ بقدرة الجسم على محاربة الأمراض.

للمساعدة في تعزيز جهاز المناعة لديك في فصلي الخريف والشتاء، إليك قائمة بأفضل 10 أطعمة لتعزيز المناعة، وهي ما يأتي: